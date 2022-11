Le ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son rencontre ses homologues japonais et américain

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bùi Thanh Son a eu des rencontres bilatérales avec le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken et son homologue japonais, Hayashi Yoshimasa, à l’occasion de sa participation à la semaine du sommet de l’APEC à Bangkok, en Thaïlande, le 17 novembre.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bùi Thanh Son (droite) et le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken. Photo : VNA

Lors de leur rencontre, le ministre Bùi Thanh Son et le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken se sont réjouis du développement vigoureux dans des domaines du partenariat intégral entre le Vietnam et les États-Unis, notamment le maintien des échanges de délégations et des contacts de haut niveau, la coopération économique, le commerce, l'investissement, le développement durable, l'énergie verte, l'énergie propre, la transformation numérique, le développement des infrastructures.

Ils ont convenu de renforcer la coopération dans l’économie, le commerce, la sécurité, la défense, l’éducation, la formation et la réduction des conséquences de la guerre.

Le ministre Bùi Thanh Son a affirmé que les États-Unis sont l'un des principaux partenaires du Vietnam et a espéré que les deux parties travailleraient ensemble pour approfondir les relations entre les deux pays, en vue de célébrer le 10e anniversaire du Partenariat intégral en 2023.

Le ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son et son homologue japonais Hayashi Yoshimasa. Photo : VNA

Lors de la rencontre avec le ministre japonais, le ministre Bùi Thanh Son a proposé aux deux ministères des Affaires étrangères des deux pays de renforcer la coopération et d'améliorer l'efficacité des mécanismes de dialogue entre les deux ministères des Affaires étrangères, accroître l'envoi de travailleurs et de stagiaires vietnamiens pour travailler au Japon dans un esprit de coopération et d'avantages mutuels. Il a suggéré que le Japon continue de simplifier les procédures de visa et de créer des conditions favorables pour que les citoyens vietnamiens puissent entrer au Japon.

Le ministre Hayashi Yoshimasa a affirmé que le Vietnam occupe une position important de premier rang dans la mise en œuvre de la politique extérieure du Japon dans la région et apprécie hautement le rôle et la position du Vietnam dans la région et dans le monde, affirmant que le Japon attache une grande importance et souhaite renforcer la coopération dans tous les domainesvet promouvoir des exportations agricoles des deux pays.

Bùi Thanh Son et Hayashi Yoshimasa ont convenu de se rapprocher pour mettre en oeuvre les conclusions des deux Premiers ministres lors de leur rencontre du 12 novembre dernier, dont l’octroi par le Japon d’aides publiques au développement au service du développement socioéconomique, de l’industrialisation, de la modernisation et de la transition verte du Vietnam.

Vietnamiens et Japonais se sont aussi engagés à intensifier les échanges populaires, la coopération décentralisée, et la coordination d’action pour célébrer le 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales en 2023. - VNA/VI