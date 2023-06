Le ministre des AE salue les contributions de la communauté vietnamienne en France

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a salué la communauté vietnamienne en France pour ses contributions concrètes à la Patrie.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, rencontre la communauté vietnamienne en France. Photo : VNA

Rencontrant le 5 juin des représentants de la communauté vietnamienne et des agences diplomatiques représentatives en France, le ministre Bui Thanh Son a salué leurs opinions "profondes, dévouées et intellectuelles" dans divers domaines, notamment la politique, la diplomatie, l'économie et la culture.



Le gouvernement français a félicité la communauté vietnamienne pour sa riche histoire et ses contributions continues au développement de la France, en particulier pour l'amitié entre le Vietnam et la France, a déclaré Bui Thanh Son, ajoutant que le Parti et l'État vietnamiens appréciaient également leur dévouement.



Les informant des performances socio-économiques du Vietnam ainsi que des réalisations dans les affaires intérieures et extérieures, il a déclaré que c'est la politique extérieure d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification des liens conformément au droit international et à la Charte des Nations Unies que le Vietnam a gagné le respect du monde. Le pays entretient désormais des relations diplomatiques avec 192 des 193 États membres de l'ONU, dont 30 pays ayant des partenariats stratégiques ou des partenariats intégraux, et de nombreux pays proposent d'améliorer leurs relations avec le Vietnam.

Il s'est engagé à s'associer aux agences concernées pour répondre au mieux aux aspirations légitimes des communautés vietnamiennes dans le monde et en France, et a souhaité qu'elles continuent à apporter des contributions positives au pays hôte tout en vulgarisant l'identité vietnamienne dans le monde.



Rencontrant la ministre française de l'Europe et des Affaires étrangères Catherine Colonna, le ministre Bui Thanh Son a suggéré que les deux parties continuent à améliorer leurs relations et que la France considère le Vietnam comme une priorité dans sa politique étrangère envers l'Asie du Sud-Est et l'Asie-Pacifique.



Il a également affirmé que le Vietnam considère la France comme un centre de sa politique étrangère envers l'Union européenne grâce au rôle important de la France dans la région et à ses relations bilatérales de longue date, nourries par les peuples des deux pays, y compris la communauté vietnamienne en France.