Le ministre des AE reçoit le Secrétaire général adjoint de l’ONU aux opérations de paix

Dans l'après-midi du 25 novembre, le ministre des Affaires étrangères (AE), Bui Thanh Son, a reçu Jean-Pierre Lacroix, Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix.

Jean-Pierre Lacroix est en visite au Vietnam pour participer à une conférence internationale sur la participation des femmes aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies.

Lors de la rencontre, le ministre des Affaires étrangères a affirmé que le Vietnam était prêt à accroître sa contribution active aux opérations de maintien de la paix de l'ONU dans les temps à venir et souhaitait continuer à recevoir un soutien en termes de capacité et d'expertise de la part des Nations Unies et de ses partenaires.

Le Secrétaire général adjoint des Nations Unies a déclaré apprécier les capacités, les initiatives et le sens des responsabilités des Casques bleus vietnamiens dans les Missions de maintien de la paix de l'ONU. Selon lui, la participation du Vietnam a considérablement amélioré l'efficacité opérationnelle des missions et est devenue une bonne pratique importante pour les forces de maintien de la paix.

Il a émis le souhait que le Vietnam augmente ses contributions aux opérations de maintien de la paix de l'ONU, promettant de continuer à soutenir le Vietnam dans le renforcement des capacités et la préparation des forces.

Les deux parties ont souligné la nécessité de continuer à promouvoir la coopération multilatérale dans le cadre des Nations Unies, de réformer et d'améliorer les capacités et la qualité des opérations de maintien de la paix de l'ONU en tant qu'outil efficace pour maintenir la paix et la sécurité internationales.-VNA/VI