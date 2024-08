Le ministre des AE qualifie de succès la visite d’État du secrétaire général du Parti et président To Lam en Chine

La visite d'État du secrétaire général du Parti et président To Lam et de son épouse en Chine a été couronnée de succès à tous égards, apportant une contribution importante à la construction d'une communauté d'avenir partagé Vietnam-Chine de portée stratégique, à la promotion de la paix et de la stabilité ainsi qu'au développement de la région et du monde, a déclaré le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son.

Accompagné de son épouse et d'une délégation de haut rang, le secrétaire général du Parti et président vietnamien To Lam est arrivé l'après-midi du 20 août à Hanoï, terminant avec succès sa visite d'État en Chine, du 18 au 20 août, à l'invitation de son homologue chinois Xi Jinping et de son épouse. Le ministre Bui Thanh Son a déclaré à la presse que la visite d'État du secrétaire général et président To Lam était un évènement diplomatique extrêmement importante du Vietnam et de la Chine en 2024.

Dans le cadre de sa visite, le dirigeant vietnamien a assisté à 18 activités pendant plus de deux jours. Les deux parties ont discuté de la construction d'une communauté d'avenir partagé Vietnam-Chine de portée stratégique. Des ministères, organes et localités des deux pays ont signé de nombreux accords de coopération dans les domaines des tests de quarantaine, des douanes, de la santé, de la communication et du développement des moyens de subsistance des populations locales.

Lors des réunions, les deux parties sont parvenues à un large consensus sur le renforcement du partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine les orientations "6 de plus", en mettant l'accent sur la concrétisation des perceptions et des accords communs des deux parties.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son. Photo: VNA



Fidèles aux perceptions communes de haut niveau atteintes lors de cette visite, dans les temps à venir, les deux parties se concentreront sur la promotion de la coopération dans les principaux domaines suivants:

Premièrement, les deux parties ont convenu de maintenir les échanges stratégiques entre les dirigeants de haut rang des deux Partis et deux États, de consolider la base de leur confiance politique et de partager la même direction de construction d'une communauté de partage d'avenir Vietnam-Chine de portée stratégique.

Elles se sont mises d'accord sur la promotion du rôle des canaux de coopération des deux Partis, des mécanismes de coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et l'Assemblée populaire nationale de Chine, le Front de la Patrie du Vietnam et la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC) et d'autres mécanismes de coopération bilatérale en matière de défense, de sécurité et de diplomatie. Elles ont également convenu de promouvoir le rôle de coordination global du Comité de pilotage de la coopération bilatérale Vietnam-Chine et de renforcer la coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité.

Deuxièmement, en suivant les orientations "6 de plus", les deux parties continueront à concrétiser les perceptions communes de haut niveau et les accords signés. Elles créeront de nouveaux progrès pour leur coopération substantielle, faciliteront le commerce et augmenteront les exportations de produits agricoles et aquatiques vietnamiens vers le marché chinois. Elles renforceront la connectivité stratégique entre les deux pays, la connectivité en matière d’infrastructures ferroviaires et routières, de douanes intelligentes…

Les deux parties encourageront et soutiendront les entreprises compétentes, fiables et dotées de technologies avancées à investir dans l'autre pays, en mettant l'accent sur l'agriculture et les infrastructures, tout en élargissant la coopération dans l'économie numérique, l’économie circulaire, ainsi que dans les énergies renouvelables…

Troisièmement, les deux parties ont convenu de désigner 2025 comme l'"Année des échanges humanistes Vietnam-Chine", organisant une série d'activités pour marquer le 75e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Elles multiplieront les échanges culturels et la coopération dans les médias, l'information, l'édition, la radio-télévision, renforceront la coopération dans la santé, la médecine traditionnelle et l'atténuation des impacts des catastrophes naturelles, élargiront et amélioreront la coopération décentralisée et les échanges entre les peuples, surtout les jeunes, et dynamiseront la coopération touristique...

Quatrièmement, les deux parties ont convenu de renforcer la coordination et la coopération multilatérale, d'améliorer la coordination au sein de mécanismes tels que l'Organisation des Nations Unies et le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), et de soutenir les candidatures respectives à des postes au sein des organisations internationales. La Chine soutient l'organisation de l'APEC 2027 par le Vietnam et la promotion de son rôle dans les mécanismes multilatéraux. La Chine soutient aussi l'ASEAN dans la construction d'une communauté solidaire, unie, autonome et développée, et le maintien de sa centralité dans la structure régionale.

Cinquièmement, les deux parties continueront à mettre en œuvre les perceptions communes de haut niveau, à mieux contrôler et résoudre activement les désaccords en mer. Elles réaffirment l'importance de préserver et de promouvoir la paix, la stabilité, et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, et conviennent de régler les différends par des moyens pacifiques sur la base du droit international et de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982. Les deux parties continueront de se coordonner dans la mise en œuvre efficace des documents juridiques sur la frontière terrestre commune et accords connexes, renforçant la coopération dans les zones frontalières terrestres. Elles organiseront les célébrations du 25e anniversaire de la signature du Traité sur la frontière terrestre et du 15e de la signature des trois documents juridiques sur la frontière terrestre Vietnam-Chine. -VNA