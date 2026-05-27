Le ministre des AE Le Hoai Trung reçoit des parlementaires américains

Le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung et des délégués. Photo : VNA

Le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a reçu, le 26 mai à Hanoi, une délégation de parlementaires américains conduite par Michael Baumgartner, membre de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis, en visite de travail au Vietnam.Il a salué le rôle du Congrès américain dans la promotion des relations bilatérales, notamment à travers les échanges de délégations, les contacts parlementaires, les dialogues entre commissions spécialisées et le soutien aux programmes de coopération entre les deux organes législatifs.Réaffirmant que le Vietnam considère les États-Unis comme un partenaire de première importance, le ministre a proposé aux deux parties de poursuivre la mise en œuvre efficace des accords et perceptions communes de haut niveau afin d’approfondir le Partenariat stratégique global. Il a également appelé à renforcer la coopération économique et commerciale dans un esprit d’équilibre et d’harmonie des intérêts, ainsi qu’à élargir la coopération dans les domaines des sciences et technologies, de l’innovation, de la transformation numérique, de l’énergie, de l’éducation-formation, des échanges entre les peuples et du règlement des conséquences de la guerre.Le chef de la diplomatie vietnamienne a en outre souligné l’importance du maintien de canaux de dialogue réguliers et constructifs afin de traiter de manière appropriée les différends existants, dans le respect des systèmes politiques, de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de chaque pays, conformément au cadre du Partenariat stratégique global. Il a affirmé que le ministère vietnamien des Affaires étrangères était prêt à coopérer étroitement avec les organes concernés des États-Unis, y compris le Congrès américain, afin de promouvoir des domaines de coopération mutuellement bénéfiques.Les parlementaires américains ont, pour leur part, affirmé attacher une grande importance aux relations avec le Vietnam, saluant le rôle croissant du pays dans la région et exprimant leur souhait de renforcer les échanges entre les deux Congrès, les commissions spécialisées et les organes de conseil parlementaire.Ils ont estimé que l’économie et le commerce demeuraient les principaux moteurs des relations bilatérales. Ils ont également salué les efforts des deux parties dans les échanges et négociations visant à résoudre les questions commerciales, y compris les questions tarifaires, de manière équilibrée et conforme aux intérêts des deux pays.À propos des enquêtes américaines menées au titre de la Section 301 concernant les excédents de capacités industrielles et le travail forcé, Le Hoai Trung a affirmé que le Vietnam ne menait aucune politique créant une surcapacité industrielle et n’avait pas recours au travail forcé. Il a demandé à la partie américaine d’adopter une approche objective et équitable, conforme à la réalité de la coopération économique et commerciale bilatérale. La partie vietnamienne a également souligné ses efforts récents pour perfectionner son cadre juridique et renforcer l’application des lois en matière de propriété intellectuelle, sanctionnant sévèrement les violations afin de consolider un environnement d’investissement transparent et sain, conforme aux engagements internationaux du Vietnam.En matière de coopération locale et d’échanges entre les peuples, le ministre vietnamien a appelé les parlementaires américains à soutenir davantage la coopération décentralisée dans des secteurs tels que l’économie, l’éducation, les sciences et technologies, la culture et le tourisme. Les parlementaires américains ont réaffirmé leur soutien au développement des échanges entre les deux peuples ainsi qu’à la coopération entre les États américains et les localités vietnamiennes.