Le ministre des AE Bui Thanh Son reçoit un dirigeant de la province chinoise du Guangxi

Le ministre des Affaires étrangères (AE) Bui Thanh Son a reçu jeudi 30 mars à Hanoï Liu Ning, secrétaire du Comité du Parti de la région autonome Zhuang du Guangxi, afin de discuter d'un large éventail de questions pour renforcer les liens entre les deux parties.

Panorama de la rencontre. Photo: VNA



Bui Thanh Son a proposé aux deux parties de promouvoir les mécanismes et programmes de coopération bilatéraux existants, d'élargir les échanges d'amitié entre les peuples le long de la frontière commune et de mettre en œuvre efficacement les documents juridiques concernant la frontière terrestre et les accords connexes.

Les deux parties ont estimé que la collaboration fructueuse entre les localités vietnamiennes et le Guangxi était un point positif dans les relations bilatérales. Bui Thanh Son a affirmé que le Vietnam chérissait toujours le voisinage amical et le partenariat de coopération stratégique intégral avec la Chine, les considérant comme une priorité absolue dans sa politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification.

Il a remercié le Guangxi d'avoir fourni du matériel médical au Vietnam pour soutenir le pays dans sa lutte contre la pandémie de COVID-19. Il a suggéré aux deux parties d'augmenter les visites et les réunions entre les secteurs et les agences à tous les niveaux, et de déployer des mesures pour améliorer encore l'efficacité du processus de dédouanement, d'augmenter le volume de marchandises vietnamiennes transitant par la Chine vers des pays tiers par chemin de fer via le poste frontalier de Dong Dang (Vietnam) - Ping Xian (Chine).

Les deux parties doivent travailler en étroite collaboration pour achever les procédures de mise à niveau certains postes frontaliers et en ouvrir de nouveaux, tout en renforçant la collaboration dans la gestion et la garantie de la sécurité des frontières, facilitant ainsi les échanges d'amitié et les activités de voyage entre les deux pays, et la construction d'une frontière de paix, de stabilité, de coopération et de développement.

Pour sa part, Liu Ning a informé son hôte de la situation socio-économique du Guangxi, affirmant que sa localité accordait une attention particulière à l'amitié et à la coopération gagnant-gagnant avec les ministères, secteurs et localités du Vietnam.



Il a émis le souhait de recevoir le soutien du Vietnam à l'organisation de la 20e Exposition Chine-ASEAN (CAEXPO) dans le Guangxi, et a promis que sa localité se coordonnerait avec la partie vietnamienne pour organiser la réunion de printemps des secrétaires des comités provinciaux du Parti et la 15e réunion du groupe de travail conjoint du Guangxi et des provinces vietnamiennes de Ha Giang, Quang Ninh, Lang Son et Cao Bang, prévue au Guangxi en 2024.

Le responsable chinois a également formulé certaines propositions liées à la coopération dans divers domaines tels que les connexions aux infrastructures de transport, la facilitation du dédouanement, le tourisme et les échanges entre les peuples.