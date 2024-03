Le ministre des AE Bui Thanh Son reçoit le premier vice-ministre russe des AE V. Titov

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a reçu le 3 mars, à Hanoi, le premier vice-ministre des Affaires étrangères de Russie V. Titov, en visite au Vietnam pour effectuer le 13e dialogue stratégique diplomatique, de défense et de sécurité Vietnam - Russie.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son (droite) et le premier vice-ministre des Affaires étrangères de Russie V. Titov. Photo : VNA

Lors de la rencontre, le ministre Bui Thanh Son a hautement apprécié le maintien par les deux parties du mécanisme de dialogue stratégique, qui constitue un canal d'échange d'informations efficace pour examiner rapidement la situation et donner des mesures visant à renforcer les relations de coopération entre les deux ministères des Affaires étrangères.

Sur des relations bilatérales, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance à l'amitié traditionnelle et au partenariat stratégique intégral avec la Russie, cultivéss par de nombreuses générations de dirigeants et de peuples des deux pays, soulignant que la Russie est l'un des partenaires prioritaires de la politique étrangère du Vietnam.

Dans un esprit d'ouverture et de confiance mutuelle, le ministre Bui Thanh Son a exprimé son souhait que les deux parties continuent de se coordonner pour résoudre les difficultés, promouvoir les domaines potentiels de coopération, conformément à leurs aspirations et aux intérêts des deux peuples.



Le premier vice-ministre russe des Affaires étrangères V. Titov a exprimé sa joie de visiter le Vietnam et de mener le cycle de dialogue stratégique, affirmant que la Russie valorise l'amitié traditionnelle et le partenariat stratégique intégral avec le Vietnam. Il a apprécié la confiance politique et les échanges réguliers de délégations à tous les niveaux, en particulier aux plus hauts niveaux, entre les deux pays, ainsi que le développement diversifié de la coopération bilatérale et multilatérale entre le Vietnam et la Russie ces derniers temps.

Le premier vice-ministre V. Titov espère que les ministères des Affaires étrangères des deux pays maintiendront une bonne tradition de coopération, renforceront le rôle de coordination et de promotion d'une coopération bilatérale efficace entre les deux pays, ainsi qu'une coordination étroite sur la scène internationale.

Les deux parties ont convenu de continuer à coordonner leurs actions dans la mise en œuvre de la coopération bilatérale en général, et entre les deux ministères des Affaires étrangères en particulier, afin d'obtenir des résultats substantiels, notamment la mise en œuvre efficace des accords entre les deux pays, le règlement des obstacles afin de booster la coopération économique, commerciale, éducative et de formation, contribuant au partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie, pour les intérêts des peuples des deux pays, pour la paix, la coopération et le développement dans la région et dans le monde. - VNA