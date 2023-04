Le ministre de la Sécurité publique Tô Lâm en visite de la Garde côtière du Japon

Poursuivant sa visite de travail au Japon, le général Tô Lâm, ministre de la Sécurité publique, a rendu visite mercredi 5 avril à la Garde côtière du Japon (Japan Coast Guard, ou JCG).

Le général Tô Lâm, ministre de la Sécurité publique visite le patrouilleur Matsunami de la Garde côtière du Japon. Photo: VNA

S'exprimant lors de la réception, le commandant adjoint de la JCG, Nobukazu Nagai, a hautement apprécié la coopération entre le Japon et le Vietnam pour assurer la sécurité et la sûreté maritimes.

Il a espéré que dans les temps à venir, les deux forces favoriseront la coopération dans les domaines d'intérêt mutuel.

Félicitant la JCG à l'occasion de son 75e anniversaire (1er mai 1948 - 2023), le général Tô Lâm a exprimé son souhait de voir la JCG se développer davantage et mener à bien toutes les tâches assignées par le gouvernement et le peuple japonais.

Dans les temps à venir, les deux forces devront renforcer la coopération, partager leurs expériences de travail, soutenir la formation du personnel, renforcer les échanges de délégations pour échanger des informations et des expériences sur l'application de la loi en mer, la prévention et le contrôle de la criminalité, la lutte contre les incendies et la recherche, le sauvetage, la réponse et la gestion des catastrophes naturelles dans les voies navigables intérieures et les zones côtières.

Dans l'après-midi du même jour, le ministre Tô Lâm a quitté Tokyo, terminant avec succès sa visite de travail au Japon.