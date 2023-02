Le ministre de la Sécurité publique reçoit le président du groupe français DCI

Le ministre de la Sécurité publique, Tô Lâm, a reçu le 23 février à Hanoï le Président-directeur général du Groupe français de Défense conseil international (DCI), Samuel Fringant.

Le ministre de la Sécurité publique, Tô Lâm (droite) et le Président-directeur général du Groupe français de Défense conseil international (DCI), Samuel Fringant. Photo : VNA

Le ministre Tô Lâm a déclaré lors de la rencontre qu'il avait visité le stand du groupe au Salon de la défense et de la sécurité au Vietnam en décembre dernier et qu'il avait été très impressionné par ses modèles, ses programmes de formation de pilotes d'hélicoptère et son assistance, les véhicules aériens sans pilote.

Il a souligné que son ministère attache une grande importance et souhaite promouvoir davantage les activités de coopération avec les partenaires français dans le domaine de la défense, de la sécurité, notamment l'armée de l'air, la police maritime, les aéronefs sans pilote, la cybersécurité, la formation spéciale, la médecine et les télécommunications par satellite.

Pour sa part, Samuel Fringant a souhaité que la collaboration des pays se renforce, récoltant des résultats solides dans tous les secteurs.

Il a ajouté qu'il est convaincu que la coopération entre le ministère vietnamien et les agences françaises compétentes sera renforcée dans les temps à venir, contribuant ainsi aux relations bilatérales.

Le groupe DCI est l'opérateur du transfert du savoir-faire du ministère des Armées au profit des pays partenaires de la France. Acteur unique en Europe depuis plus de 50 ans, le groupe offre à ses partenaires institutionnels et industriels des solutions sur mesure pour leurs besoins de développement capacitaire afin de relever les défis sécuritaires régionaux et internationaux.