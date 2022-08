Le ministre de la Sécurité publique reçoit la coordinatrice résidente de l’ONU

Le général To Lam, ministre de la Sécurité publique, a reçu le 9 août Pauline Tamesis, coordinatrice résidente des Nations Unies au Vietnam, à l’occasion de sa prise de fonctions dans le pays.

Le ministre de la Sécurité publique, To Lam, et la coordinatrice résidente des Nations Unies au Vietnam, Pauline Tamesis. Photo: VNA



Lors de la rencontre, le ministre To Lam s’est déclaré convaincu que Pauline Tamesis continuerait à aider à promouvoir les bonnes relations entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et les agences des Nations Unies dans la lutte contre la criminalité transnationale… Il lui a suggéré de continuer à favoriser la coopération entre les agences onusiennes et le ministère de la Sécurité publique du Vietnam.

Selon lui, en 2022, le ministère vietnamien de la Sécurité publique enverra officiellement des officiers pour participer aux opérations de maintien de la paix de l'ONU, soulignant qu'il s'agissait d'une obligation internationale importante, régulière et à long terme de la Force populaire de sécurité publique du Vietnam.

De son côté, Pauline Tamesis a affirmé qu'elle ferait de son mieux pour promouvoir les relations de coopération entre les Nations Unies et le Vietnam en général, et entre les Nations Unies et le ministère de la Sécurité publique du Vietnam en particulier.