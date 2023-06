Le ministre de la Défense reçoit l’ambassadeur, chef de la délégation de l’UE au Vietnam

Le général Phan Van Giang, ministre de la Défense a reçu jeudi 15 juin à Hanoi l'ambassadeur Giorgio Aliberti, chef de la délégation de l'Union européenne (UE) au Vietnam, venu lui faire ses adieux au terme de son mandat au Vietnam.

Le général Phan Van Giang, ministre de la Défense (droite) et l'ambassadeur Giorgio Aliberti, chef de la délégation de l'Union européenne (UE) au Vietnam

Le général Phan Van Giang a affirmé que la coopération en matière de défense a été effectivement mise en œuvre par les deux parties, conformément au cadre de l'accord-cadre de partenariat et de coopération Vietnam-UE (APC), l'accord entre le gouvernement vietnamien et l'Union européenne sur l'établissement d'un cadre pour la participation du Vietnam aux activités de gestion de crise avec l'UE (FPA).

Il a hautement apprécié les empreintes de la coopération de défense entre les deux parties, notamment le dialogue sur la défense et la sécurité ; la formation, le maintien de la paix des Nations Unies et l'aide pour surmonter les conséquences de la guerre.

De son côté, l'ambassadeur Giorgio Aliberti a hautement apprécié l'étroite coopération entre le Vietnam et l'UE, affirmant que les relations entre les deux parties se développeront très fortement à l'avenir.

L'UE a coopéré étroitement avec le Vietnam dans de nombreux domaines tels que la prévention et le contrôle du COVID-19, le soutien au Vietnam pour participer aux activités de maintien de la paix de l'ONU, etc, a indiqué l’ambassadeur.

Le général Phan Van Giang a estimé qu'à son nouveau poste, l'ambassadeur Giorgio Aliberti continuerait à remporter de nombreux succès, contribuant à promouvoir les relations de coopération entre l'UE et le Vietnam, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement commun de la région et du monde.