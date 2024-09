Le ministre de la Défense assiste au 11e Forum Xiangshan de Beijing

Photo: VNA



Le 11e Forum Xiangshan de Beijing s'est ouvert le 13 septembre dans la capitale chinoise. Le général d’armée Phan Van Giang, membre du Bureau politique, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale, ministre de la Défense, a prononcé un discours à la première séance plénière consacrée à la coopération en matière de sécurité, à la prospérité et à la stabilité de la région Asie-Pacifique.

Dans ce discours, le ministre vietnamien a souligné l’importance de la compréhension et du respect mutuels, de l’égalité et de la coopération au développement entre les pays, ainsi que le rôle important de la coopération en matière de sécurité, en vue d’une Asie-Pacifique de plus en plus prospère et stable.

En tant que pays épris de paix et valorisant toujours la coopération internationale, le Vietnam poursuit constamment une politique étrangère axée sur l'indépendance, l'autonomie, la paix, l'amitié et la coopération au développement, la multilatéralisation et la diversification des relations, avec la volonté d’être un ami, un partenaire fiable et un membre actif et responsable de la communauté internationale, a-t-il déclaré.

Le Vietnam reste également fidèle à sa politique de défense des « quatre non », ne collaborant pas avec un pays pour nuire à un autre. Il tient toujours en haute estime ses relations amicales traditionnelles avec les autres pays et partenaires, a-t-il ajouté.

Selon lui, comme dans de nombreux endroits du monde, dans la région Asie-Pacifique, les conflits de souveraineté et territoriaux sont encore difficiles à résoudre, en particulier ceux concernant la souveraineté maritime. Pour la Mer Orientale, le Vietnam persiste sur une résolution pacifique de tous les problèmes et désaccords, sur la base du respect de l'indépendance, de la souveraineté et des intérêts légitimes des nations, du droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), ainsi que de l’application rigoureuse des engagements internationaux et régionaux tels que la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC). Le Vietnam soutient la mise en place d'engagements juridiques plus clairs, plus substantiels et plus efficaces, tels que le Code de conduite en Mer Orientale (COC) que l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et la Chine espèrent signer prochainement.

Avec son riche potentiel et son développement dynamique, l’Asie-Pacifique connaît une présence accrue de pays hors de la région. Le ministre Phan Van Giang a affirmé le soutien du Vietnam à la présence de pays dans la région aux fins de paix, de stabilité, de coopération et de développement. Il a exprimé son souhait que les pays respectent l'indépendance, la souveraineté, l'intégrité territoriale de chacun, le droit international et les engagements régionaux afin de contribuer activement à la construction d'une région Asie-Pacifique prospère et stable. Il a également affirmé son opposition à toutes les actes qui accroissent les tensions, la complexité et entravent la prospérité et la stabilité de chaque pays, de la région et du monde.

S’agissant des défis de sécurité non traditionnels, il a déclaré que le Vietnam faisait toujours le meilleur effort possible et était prêt à participer aux efforts pour répondre aux catastrophes sécuritaires non traditionnelles.

Le ministre Phan Van Giang a insisté sur la nécessité de développer des coopérations basées sur le respect des principes d'égalité et d'autodétermination des peuples, de résoudre les différends et les désaccords par des moyens pacifiques dans le respect du droit et des engagements internationaux et régionaux, sans menacer de recourir à la force ni recourir à la force dans les relations internationales. Dans la coopération visant à résoudre les problèmes de sécurité, les grands pays jouent un rôle très important, qui doit être promu de manière efficace dans la pratique.

A cette occasion, le ministre Phan Van Giang a indiqué qu’en décembre prochain, le ministère vietnamien de la Défense organiserait la deuxième exposition internationale de défense à l'occasion du 80e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire vietnamienne. Il a appelé les pays et les entreprises spécialisées dans l'industrie de la défense à continuer à soutenir l’événement et à y assister.-VNA/VI