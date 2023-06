Le ministre cubain des Forces armées révolutionnaires en visite officielle au Vietnam

Le général Phan Van Giang a présidé jeudi 22 juin à Hanoi la cérémonie d'accueil officielle de la délégation du ministre cubain des Forces armées révolutionnaires.

Au nom du ministère de la Défense, le général Phan Van Giang a affirmé qu'au cours des 60 dernières années, l'amitié particulière entre le Vietnam et Cuba n'a cessé de se consolider et de se développer.

Le général Phan Van Giang a exprimé sa conviction que le succès de cette visite contribuera à renforcer l'amitié particulière entre les deux pays et les deux armées.

Le général Phan Van Giang a également félicité Cuba pour la tenue réussie des élections de la 10ème Assemblée nationale.

De son côté, le général de corps d'armée Álvaro López Miera a remercié le Vietnam d'avoir toujours accompagné et soutenu pour Cuba, soulignant les relations fraternelles étroites et fortes entre les deux pays et les deux armées et l'importance de ces relations.

Il a souhaité qu'à l'avenir, les deux parties continuent à maintenir et à renforcer la coopération dans divers domaines, affirmant faire de son mieux pour contribuer à l'approfondissement des relations entre les deux pays.

Dans les temps à venir, les deux parties ont convenu de continuer à renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier les hautes délégations ; d'expériences professionnelles; de jeunes officiers des deux pays ; la coopération dans l'industrie de la défense , la formation des ressources humaines...

A l'issue de leur entretien, le général Phan Van Giang et le général de corps d'armée Álvaro López Miera ont signé un plan de coopération pour la période 2023-2025.