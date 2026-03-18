Le ministre chinois de la Défense nationale à Quang Ninh pour des échanges d’amitié

Le ministre vietnamien de la Défense, Phan Van Giang (droite) et son homologue chinois Dong Jun. Photo: qdnd.vn

Le général Dong Jun, ministre chinois de la Défense nationale, s’est rendu le 18 mars dans la province vietnamienne de Quang Ninh pour participer aux activités du 10ᵉ échange amical de défense frontalière Vietnam-Chine.

Dong Jun et sa délégation de haut niveau du ministère chinois de la Défense nationale ont été accueillis officiellement par le général Phan Van Giang, ministre vietnamien de la Défense.

Après la réception et une visite à la borne frontière, les deux ministres ont planté un arbre de l'amitié au poste frontière internationale de Mong Cai, symbolisant leur engagement commun à préserver et à promouvoir la solidarité et l'amitié de longue date entre le Vietnam et la Chine.

Les deux ministres et leurs délégués ont ensuite assisté à la cérémonie de pose de la première pierre d'un "centre médical de l’amitié" dans la commune de Hai Son.

Ce centre médical comprendra un bâtiment de deux étages de 2 450 m², avec 32 salles fonctionnelles incluant des zones d’examen et de traitement médical général, des bureaux administratifs et l’infrastructure technique nécessaire.

Financé à hauteur de 52 milliards de dongs (environ 2 millions de dollars) par le ministère vietnamien de la Défense, cet établissement vise à améliorer significativement les services de santé pour les responsables locaux, le personnel militaire et les habitants de la zone frontalière. -VNA/VI