Le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce informe sur un gisement pétrolier offshore du Vietnam

Activités d'exploration pétrolière et gazière sur le champ de Bach Ho par la coentreprise Vietsovpetro. Photo : Vietnam

Le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce a fourni, le 29 janvier à Hanoï, des informations détaillées sur les résultats positifs de l’exploration pétrolière du gisement offshore Hai Su Vang (HSV-2X), situé dans le bloc 15-2 du bassin de Cuu Long, à environ 65 km au large des côtes du Sud du Vietnam.

Lors de la conférence de presse périodique du ministère, Dang Hai Anh, vice-directeur du Département du pétrole et du charbon, a indiqué que la société américaine Murphy Oil participe actuellement aux activités d’exploration et de prospection pétrolière sur plusieurs blocs offshore vietnamiens, notamment les blocs 144-145 ainsi que les blocs 15-1 et 15-2.

Selon lui, les travaux de recherche et de forage menés ces dernières années ont enregistré des résultats encourageants. En ce qui concerne le gisement Hai Su Vang, exploité par une filiale de Murphy Oil, les opérations d’exploration ont débuté en 2024 avec le forage d’un premier puits. En 2025, l’entreprise a poursuivi avec succès le forage d’un puits d’évaluation afin de déterminer plus précisément l’ampleur, les réserves et les capacités d’exploitation du gisement. Les résultats obtenus confirment le fort potentiel pétrolier de Hai Su Vang.

Conformément à la réglementation vietnamienne en vigueur, l’investisseur est tenu de poursuivre les travaux d’évaluation et de soumettre aux autorités compétentes des rapports détaillés sur les ressources et les réserves en hydrocarbures. En 2025, la production pétrolière du Vietnam est estimée à environ 10 millions de tonnes, tandis que la production de gaz naturel atteint près de 6 milliards de mètres cubes. Dans ce contexte, les nouvelles découvertes réalisées à Hai Su Vang sont considérées comme particulièrement positives pour le secteur énergétique national.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a salué les efforts de l’investisseur et a indiqué qu’il continuerait, en coordination avec le Groupe national du pétrole et du gaz du Vietnam et les autres organismes concernés, à examiner et à évaluer de manière rigoureuse et objective les résultats obtenus, en vue d’une exploitation efficace et durable du gisement. -VNA/VI