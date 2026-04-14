Le ministère des Finances et la LSE s’associent pour faciliter l’accès aux capitaux internationaux

Le ministère vietnamien des Finances a signé lundi 13 avril à Hanoi un protocole d’accord avec la Bourse de Londres, ou London Stock Exchange (LSE) afin de renforcer la coopération en matière de mobilisation de capitaux internationaux.

Les délégués posent pour une photo de groupe lors de la cérémonie de signature Photo : thoibaotaichinhvietnam.vn



Les signataires du protocole d’accord étaient Nguyên Quôc Phuong, directeur du Département de la gestion de la dette et des finances extérieures du ministère des Finances, et Dame Julia Hoggett, directrice générale de la Bourse de Londres.



Lors de la cérémonie de signature, les deux parties ont échangé leurs points de vue et précisé leurs domaines d’intérêt commun. Elles ont également discuté des mesures à prendre pour renforcer la coordination et la collaboration afin d’explorer les opportunités d’investissement et de coopération dans les secteurs de la finance et des valeurs mobilières, conformément à la législation vietnamienne et aux orientations de développement socio-économique du pays pour la période à venir.



Nguyên Quôc Phuong a souligné que, grâce à son réseau international et à sa vaste expérience, la Bourse de Londres aidera le Vietnam à mobiliser des capitaux de manière plus flexible et efficace, contribuant ainsi à la réalisation de ses objectifs de croissance durable.



Aux termes du protocole d’accord, la Bourse de Londres s’engage à soutenir le gouvernement vietnamien dans son accès aux marchés financiers internationaux et la diversification de ses sources de financement à des coûts raisonnables. Elle assistera le Département de la gestion de la dette et des finances extérieures dans les démarches nécessaires à la cotation des obligations d’État vietnamiennes en bourse.



En matière de développement du marché des capitaux et de soutien aux émissions, la Bourse de Londres collaborera avec le Département de la gestion de la dette et des finances extérieures afin de développer le marché des capitaux et de mettre en œuvre des émissions d’obligations d’État offshore. Ce soutien comprendra notamment la fourniture d’informations détaillées sur les procédures de cotation, des conseils pour la préparation des dossiers de candidature et la mise en relation des autorités vietnamiennes avec des cabinets de conseil réputés, le cas échéant.



Par ailleurs, les deux parties coopéreront à l’organisation de programmes de promotion et de sensibilisation des investisseurs, y compris des roadshows (présentations hors opérations), afin d’établir des liens avec des investisseurs stratégiques internationaux.



Elles collaboreront également à des programmes de formation, à la diffusion d’informations sur le marché et à l’organisation d’ateliers spécialisés visant à renforcer les compétences professionnelles et à soutenir la mise en œuvre efficace des objectifs de cotation des obligations.



En outre, les deux parties s’attacheront à promouvoir la présence des émetteurs vietnamiens en favorisant le dialogue afin d’identifier les opportunités d’accès aux marchés de capitaux internationaux pour les entreprises et organisations nationales.



Le Département de la gestion de la dette et des finances extérieures jouera un rôle de médiateur, en aidant la Bourse de Londres à dialoguer avec les émetteurs vietnamiens de titres de créance et de titres de participation par le biais de présentations et d’événements de réseautage direct, ainsi qu’en promouvant le dialogue afin d’élargir l’accès aux marchés de capitaux internationaux pour les entreprises et organisations nationales.



Fondée en 1801, la Bourse de Londres est l’une des plus anciennes et des plus importantes places financières au monde, se classant souvent comme la première en Europe et parmi les leaders mondiaux. Elle centralise des milliers d’entreprises internationales, notamment britanniques et américaines, à travers son indice phare, le FTSE 100. – VNA/VI