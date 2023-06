Le ministère des Affaires étrangères nomme une nouvelle porte-parole

Pham Thu Hang, nouvelle porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères. Photo: VNA

Pham Thu Hang a été nommée directrice par intérim du Département de l'information et de la presse du ministère des Affaires étrangères et porte-parole de ce ministère.

Elle remplace ainsi Lê Thi Thu Hang qui est désormais vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères.

Pham Thu Hang a de nombreuses années d’expériences au Département de l'information et de la presse du ministère des Affaires étrangères. Elle a assumé différents postes. De 2017 à 2020, elle a été conseillère politique à l'ambassade du Vietnam aux Etats-Unis.

Pham Thu Hang est ainsi la cinquième femme qui assume le poste de porte-parole du ministère des Affaires étrangères, après Hô Thê Lan ; Phan Thuy Thanh ; Nguyên Phuong Nga (actuelle présidente de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam) et Lê Thi Thu Hang (actuelle vice-ministre des Affaires étrangères).