Le ministère des Affaires ethniques et religieuses voit le jour

La cérémonie d'annonce de la résolution de l'Assemblée nationale sur la création du ministère des Affaires ethniques et religieuses ainsi qu’aux décisions relatives à son personnel. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté, le 1er mars à Hanoï, à la cérémonie d'annonce de la résolution de l'Assemblée nationale sur la création du ministère des Affaires ethniques et religieuses ainsi qu’aux décisions relatives à son personnel.

Le secrétaire général du Parti, To Lam, le président Luong Cuong et le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, ont envoyé des paniers de fleurs de félicitations.

Lors de la 9e session extraordinaire, l'Assemblée nationale a adopté la résolution n° 176/2025/QH15 sur la structure organisationnelle du gouvernement pour la 15e législature de l'Assemblée nationale, selon laquelle le ministère des Affaires ethniques et religieuses est l'un des 17 ministères et agences de rang ministériel. L’Assemblée nationale a également ratifié la nomination de Dao Ngoc Dung au poste de ministre.

Immédiatement après, le Premier ministre a publié le décret n° 41/2025/ND-CP stipulant les fonctions, les missions, les pouvoirs et la structure organisationnelle du ministère, ainsi que les décisions de nomination des vice-ministres : Y Vinh Tor, Y Thong, Nong Thi Ha et Nguyen Hai Trung.

Selon le Premier ministre Pham Minh Chinh, dans le contexte actuel, le pilier de notre pays demeure l'esprit de grande union nationale, l’amour de la patrie et le patriotisme, qui doivent être promus au plus haut niveau pour accomplir les missions assignées en matière de construction et de défense nationale. Il a insisté sur la nécessité de renforcer la solidarité entre les groupes ethniques et de garantir un accès égal aux opportunités de développement, sans disparités entre eux.

Le Premier ministre a également chargé le ministère des Affaires ethniques et religieuses, en collaboration avec le ministère de l'Éducation et de la Formation, d’élaborer un projet visant à construire un réseau d'internats pour les élèves ainsi que des infrastructures médicales adaptées aux habitants des zones reculées, peuplées de minorités ethniques et des zones frontalières et insulaires. Il a souligné l’importance du déploiement de l’Internet par satellite et de la promotion de la transformation numérique dans ces régions.

Pham Minh Chinh a rappelé la nécessité de garantir la liberté de croyance et de religion, d’intégrer harmonieusement la religion dans la vie sociale et nationale, et d’institutionnaliser la gestion étatique pour un développement harmonieux des activités religieuses. Il a insisté sur l’application efficace des directives du Parti et des politiques de l’État en matière de religion, afin d'améliorer les conditions de vie matérielles et spirituelles des fidèles, en phase avec le développement du pays.

Souhaitant que les organisations religieuses et les activités cultuelles contribuent au développement national, renforcent la solidarité nationale et internationale et jouent un rôle positif dans la société et sur la scène internationale, le Premier ministre a mis en garde contre toute tentative des forces hostiles et réactionnaires de susciter des conflits religieux ou de semer la division entre les confessions.

Enfin, le ministère des Affaires ethniques et religieuses a été chargé d’élaborer un projet à soumettre aux autorités compétentes, afin de favoriser un développement équitable, sain et harmonieux des religions au Vietnam, a conclu le Premier ministre.- VNA/VI