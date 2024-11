Le ministère des AE informe de la remise par les États-Unis de cinq avions T-6C au Vietnam

Sur la base des accords de coopération en matière de défense entre le Vietnam et les États-Unis, dont le Protocole d'accord visant à promouvoir la coopération en matière de défense en 2011 et la Déclaration de vision commune sur la coopération en matière de défense en 2024, le Vietnam a reçu le 20 novembre cinq avions d'entraînement T-6C de nouvelle génération fabriqués par les États-Unis.

C’est ce qu’a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, en répondant à la question d’un journaliste sur la récente remise par les États-Unis de ces avions au Vietnam, lors du point presse régulier du ministère des Affaires étrangères, tenu ce jeudi 21 novembre à Hanoï.

Cette activité de coopération s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique global pour la paix, la coopération et le développement durable qui se développe de manière fructueuse entre le Vietnam et les États-Unis, contribuant activement à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Également lors du point presse, répondant à une question d'un journaliste concernant la conclusion du Département du Trésor américain selon laquelle aucun partenaire commercial, y compris le Vietnam, n'intervient dans les taux de change, Pham Thu Hang, a dit :

''Nous apprécions hautement la conclusion du Département du Trésor américain, selon laquelle aucun partenaire commercial, y compris le Vietnam, n'intervient dans les taux de change dans le but d'influencer la balance des paiements ou d'obtenir un avantage concurrentiel injuste dans le commerce international, donnée dans son rapport semestriel du département américain intitulé “Politiques macroéconomiques et de devises étrangères des principaux partenaires commerciaux avec les États-Unis”.

Ces derniers temps, sur la base du partenariat stratégique global entre les deux pays, les relations économiques et commerciales entre le Vietnam et les États-Unis ont obtenu de bons résultats et, dans les temps à venir, les agences compétentes vietnamiennes continueront à maintenir une coopération étroite, à effectuer des échanges réguliers et efficaces avec le Département du Trésor américain pour renforcer davantage la compréhension et contribuer à promouvoir le développement stable et durable des relations économiques Vietnam-États-Unis et à répondre aux intérêts des peuples des deux pays.". - VNA/VI