Le ministère des AE crée un comité directeur pour la protection des citoyens à l'étranger

Le ministère vietnamien des Affaires étrangères a décidé de créer un comité de pilotage pour la protection des citoyens à l'étranger.

Photo : VNA



La décision a été prise dans le contexte où la protection des citoyens vietnamiens et des personnes morales à l'étranger devient de plus en plus compliquée, avec des événements imprévisibles, tels que le conflit russo-ukrainien, le travail et la résidence illégaux dans d'autres pays, et les cas de pêcheurs et de navires de pêche manipulés par entrée dans des eaux étrangères.



Par conséquent, le comité de pilotage est placé sous la direction directe des responsables du ministère des Affaires étrangères et compte sur la participation de ses unités concernées et des agences représentatives à l'étranger.



Sa fonction est d'étudier les politiques de protection des citoyens et de conseiller le gouvernement et le ministère des Affaires étrangères lorsque surviennent des situations de crise qui affectent les droits et les intérêts de l'État, des citoyens et des personnes morales vietnamiennes dans d'autres pays.

Le Département consulaire est l'organe permanent du comité de pilotage.