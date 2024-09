Le ministère des AE clarifie le déversement des eaux de crue du barrage hydroélectrique de Malutang en Chine

Le niveau des eaux de la rivière Lô dans la ville de Ha Giang augmente rapidement, provoquant des inondations dans de nombreuses zones. Photo: VNA

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que lui-même et les organes représentatifs vietnamiens en Chine ont travaillé d'urgence avec le ministère chinois des Affaires étrangères et les autorités de la province du Yunnan sur les informations selon lesquelles la Chine se prépare à déverser les eaux de crue de son barrage hydroélectrique de Malutang, situé dans le district de Wenshan de la province du Yunnan, et en amont de la rivière Lô au Vietnam.

Selon les autorités chinoises, pour soutenir les opérations de prévention des inondations et de sauvetage dans les zones en aval de la Chine et du Vietnam, le barrage hydroélectrique de Malutang n'a pas déversé d'eaux de crue.

Cependant, en raison de fortes pluies prolongées sur plusieurs jours, le niveau d'eau du barrage a considérablement augmenté, ce qui présente un risque de rupture du barrage, ce qui peut causer de graves dommages aux localités des deux pays.

Suite à mûre réflexion, les autorités chinoises ont informé la province de Ha Giang de son projet de déverser les eaux de crue du barrage de Malutang, prévu du 11 septembre à 15 heures au 12 septembre à 14 heures, avec un débit maximal de 250 m3 par seconde.

Après des discussions avec la partie vietnamienne, les autorités chinoises ont convenu de réduire le débit maximal de déversement de 250 m³ à 200 m³ par seconde et à reporter l'heure de déversage au 11 septembre à 16 h 30.

La partie chinoise a également demandé aux autorités locales concernées de maintenir le débit de déversement au minimum nécessaire pour garantir la sécurité du barrage.

Concernant l’amont du fleuve Yuanshui en Chine/fleuve Rouge au Vietnam, les autorités chinoises affirment que toutes les centrales hydroélectriques et tous les barrages en Chine ne déversent aucune eau de crue.

Conformément aux directives du gouvernement et du ministère des Affaires étrangères, les organes représentatifs vietnamiens en Chine continueront leur étroite collaboration avec les autorités locales chinois pour fournir des mises à jour régulières et opportunes sur la situation des inondations dans les régions chinoises qui ont un impact sur les localités vietnamiennes. Ils coordonneront et partageront également fréquemment des informations avec la partie chinoise pour promouvoir des mesures visant à minimiser la quantité d'eau en amont de la Chine s'écoulant vers les zones en aval au Vietnam, minimisant ainsi les dommages causés par les inondations dans les bassins fluviaux de la région du Nord. -VNA/VI