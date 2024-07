Le ministère de la Sécurité publique participe activement au règlement des questions mondiales

Le ministre de la Sécurité publique, Luong Tam Quanga et la coordinatrice résidente des Nations Unies au Vietnam, Pauline Tamesis. Photo: VNA

Le général de corps d’armée, Luong Tam Quang, ministre de la Sécurité publique, a reçu le 18 juillet à Hanoï, la coordinatrice résidente des Nations Unies au Vietnam, Pauline Tamesis.

Le ministre Luong Tam Quang a affirmé la politique constante du Vietnam visant à soutenir la centralité de l'ONU dans le système de gouvernance mondiale, la promotion du multilatéralisme et de l'ordre mondial fondé sur le droit international et la Charte des Nations Unies, ainsi que la coopération internationale pour résoudre les problèmes mondiaux, contribuant ainsi au maintien de la paix et de la sécurité internationales.

En ce qui concerne le travail de maintien de la paix de l'ONU, le ministre a indiqué que depuis 2022, le ministère vietnamien de la Sécurité publique avait envoyé 4 groupes de travail, comprenant de 11 officiers, pour se joindre à la Mission des Nations unies au Soudan du Sud (MINUSS) et à la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abiyé (FISNUA) et un officier au Département de police du Département des opérations de paix des Nations Unies.



En outre, en janvier 2024, le ministère a créé et lancé l’unité de police constituée n°1 (ou Formed Police Unit – FPU) pour le maintien de la paix de l’ONU, a-t-il ajouté.

Quant à l'égalité des sexes, le ministre Luong Tam Quang a indiqué que ces derniers temps, le ministère de la Sécurité publique se sont toujours concentrées sur l'intégration du genre dans le travail de la police en lançant de politiques prioritaires distinctes pour les policières et en encourageant la participation des femmes conformément aux objectifs énoncés dans le Programme d'action national sur les femmes, la paix et la sécurité nouvellement publié début 2024.

Afin de renforcer davantage les liens du avec les agences de l'ONU, Luong Tam Quang a proposé que la responsable de l'ONU continue de faciliter la coopération bilatérale, en mettant l'accent sur la fourniture d'équipements et l'assistance au ministère de la Sécurité publique pour améliorer la capacité de lutte contre les crimes transnationaux, notamment ceux liés à la drogue, au trafic, à l'utilisation de haute technologie, au blanchiment d’argent et au terrorisme.

Il a suggéré que Pauline Tamesis favorise la possibilité d'échanges et de réunions de délégations de haut niveau pour transmettre les messages des dirigeants du Parti et du gouvernement vietnamiens et des dirigeants de l'ONU, tout en soutenant la candidature du Vietnam à l'adhésion au Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour le mandat 2026-2028.

Le ministre a également appelé à davantage d'assistance en termes de formation préalable au déploiement, d'examen et d'évaluation des officiers chargés des opérations de maintien de la paix, de formation de conférenciers et de fourniture d'équipements de formation et de manuels scolaires.

Pauline Tamesis, pour sa part, a noté que l'ONU salue et apprécie hautement les efforts du ministère de la Sécurité publique en particulier et du gouvernement vietnamien en général pour participer aux opérations de maintien de la paix et résoudre les problèmes mondiaux, qui ont contribué à maintenir la paix, la stabilité et la sécurité dans le monde.



La responsable a promis qu'en tant que coordonnatrice résidente de l'ONU au Vietnam, elle continuerait à aider le ministère de la Sécurité publique à assurer la formation des policiers rejoignant la force de maintien de la paix de l'ONU.



Elle s'est également engagée à promouvoir les programmes de coopération entre le ministère de la Sécurité publique et les agences de l'ONU, contribuant ainsi concrètement à la paix, à la stabilité et à la sécurité régionales et mondiales. - VNA/VI