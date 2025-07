Le ministère de la Sécurité publique lance l’eID pour les étrangers au Vietnam

VNeID pour les étrangers au Vietnam à partir du 1er juillet. Photo: VNA

Le ministère de la Sécurité publique a lancé mardi premier juillet une campagne nationale de 50 jours visant à délivrer des comptes d’identification électronique (eID) de niveau 2 aux ressortissants étrangers titulaires d’une carte de séjour au Vietnam.

Selon le service de l’immigration du ministère, la délivrance de comptes d’identification électronique de niveau 2 permettra aux ressortissants étrangers d’effectuer plus facilement leurs démarches administratives en ligne, de gagner du temps et d’alléger les formalités administratives, de minimiser les contacts physiques et de garantir l’authenticité et la protection de leurs droits légitimes lorsqu’ils vivent et travaillent au Vietnam.

Le compte eID de niveau 2 permet également aux étrangers d’accéder à un large éventail de services numériques au Vietnam, tels que la vérification des informations personnelles lors des transactions bancaires, l’enregistrement des locations, l’utilisation des services publics et le stockage de leurs cartes de séjour électroniques et autres documents juridiques dans l’application VNeID, l’application d’identification nationale. L’application a été récemment mise à jour et propose désormais une interface en anglais en plus de l’interface principale en vietnamien.

Pour les agences de gestion, la création d’un profil numérique unifié et cohérent pour chaque étranger améliorera les processus de vérification et d’authentification de l’identité, optimisera la gestion du séjour et contribuera à prévenir et à traiter toute infraction. Cette politique vise non seulement à soutenir une gestion efficace de l’État, mais aussi à offrir une expérience administrative pratique, sécurisée et conviviale aux étrangers au Vietnam.

La délivrance de la carte d’identité électronique est coordonnée par le Département de l’immigration et le Département de la gestion administrative de l’ordre social du ministère de la Sécurité publique.

Les données requises comprennent les informations personnelles, le passeport ou tout autre document de voyage international valide, les cartes de séjour permanent ou temporaire, les photos et les données biométriques.

Les candidats éligibles sont les ressortissants étrangers titulaires d’une carte de séjour temporaire ou permanente au Vietnam. La délivrance est gratuite.

Le Département de l’immigration a défini la procédure en cinq étapes suivante :

(1) Le demandeur se rend dans une agence de gestion de l’immigration du ministère de la Sécurité publique pour demander un compte eID de niveau 2.

(2) Le demandeur présente un passeport ou un document de voyage international valide et remplit correctement le formulaire TK01 (joint au décret n°69/2024/ND-CP). Ce formulaire doit inclure le numéro de téléphone portable enregistré, l’adresse e-mail (le cas échéant) et toute information complémentaire à intégrer à la demande VNeID.

(3) Les agents saisissent les données du demandeur dans le système d’identification électronique, collectent les données biométriques (photographie et empreintes digitales) et les comparent à la base de données nationale de l’immigration. Le demandeur doit confirmer son consentement à la création du compte eID.

(4) L’agence de l’immigration soumet la demande de compte à l’autorité de gestion de l’identification et de l’authentification électroniques.

(5) L’autorité notifie le résultat de l’enregistrement via l’application VNeID, le numéro de téléphone enregistré ou l’adresse e-mail du demandeur.

Le délai de traitement ne doit pas dépasser trois jours ouvrables pour les demandeurs dont la photo et les empreintes digitales sont déjà enregistrées dans la base de données nationale de l’immigration, et pas plus de sept jours ouvrables si les données biométriques n’y figurent pas encore.

Le colonel Nguyên Ba Tuân, directeur adjoint du Département de l’immigration, a déclaré qu’en prévision du déploiement officiel, un programme pilote avait été mené avant juillet, au cours duquel 333 demandes avaient été traitées sans heurt.

Selon le Département de l’immigration, la délivrance de cartes d’identité électroniques aux étrangers constitue une étape cruciale, conforme au programme national de transformation numérique et de gouvernance moderne. Bien que des défis subsistent, le ministère estime qu’avec une orientation ferme du gouvernement et la coopération des agences et des collectivités locales concernées, cette politique améliorera l’efficacité de la gestion de l’État, protégera les droits légitimes des résidents étrangers et promouvra l’image d’un Vietnam transparent, sûr et ouvert au numérique. – VNA/VI