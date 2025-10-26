Le ministère de la Sécurité publique intensifie la coopération internationale contre la cybercriminalité

En marge de la cérémonie d'ouverture à la signature de la Convention des Nations Unies sur la cybercriminalité, le général Luong Tam Quang, ministre de la Sécurité publique du Vietnam, a tenu l'après-midi du 25 octobre, des rencontres de haut niveau visant à renforcer la coopération internationale face aux menaces de sécurité non traditionnelles.

Lors de la rencontre avec Ghada Waly, Sous-Secrétaire générale des Nations Unies et Directrice exécutive de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC), le ministre Luong Tam Quang a félicité le succès de la signature de la Convention de Hanoï, qu'il a qualifiée de document le plus complet et le plus influent parmi les outils juridiques internationaux sur le cyberespace. Il a souligné que l'adoption par consensus de la Convention réaffirme le rôle central du multilatéralisme et des Nations Unies.

Le ministre a favorablement accueilli l'idée d'établir et de baser le Centre régional de l'UNODC sur la cybercriminalité au Vietnam, y voyant une étape majeure pour consolider la position du pays sur la scène internationale.

Le ministre de la Sécurité publique, Luong Tam Quang (droite) et le vice-ministre australien des Affaires étrangères et du Commerce, Matt Thistlethwaite. Photo: VNA

Les deux parties ont convenu d'approfondir les mécanismes de coopération existants, notamment le réseau BLO (Bureaux de liaison transfrontaliers) et de renforcer la formation et l'équipement du personnel dans la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, l'extrémisme violent, la criminalité liée à la drogue, les crimes de haute technologie et la traite des êtres humains.

Luong Tam Quang a également reçu le vice-ministre australien des Affaires étrangères et du Commerce, Matt Thistlethwaite. Les deux parties se sont accordées pour intensifier les échanges de délégations, partager les expériences en matière de gestion du cyberespace et d'échange d'informations sur la cybercriminalité transnationale.

Il a exprimé le souhait que l'Australie apporte son soutien technique au Vietnam pour renforcer ses capacités d'application de la Convention de Hanoï.

Le ministre de la Sécurité publique, Luong Tam Quang (droite) et le ministre marocain de la Justice, Abdellatif Ouahbi, signent l'accord d'extradition entre le Vietnam et le Maroc. Photo : VNA

Lors de la rencontre entre Luong Tam Quang et le ministre marocain de la Justice, Abdellatif Ouahbi, les deux parties ont convenu de renforcer l'échange d'expériences en matière d'application de la loi, de partage d'informations criminelles et de coordination des enquêtes, notamment pour les crimes transnationaux comme le terrorisme, le trafic de drogue et la traite des êtres humains. Ils ont également prévu de signer un Protocole d'accord sur la prévention de la traite des êtres humains en novembre 2025.

Enfin, le ministre Luong Tam Quang a rencontré Evgeny Kaspersky, directeur général du groupe russe Kaspersky, pour échanger sur la coopération en matière de cybersécurité et de renforcement des capacités face aux menaces croissantes dans le cyberespace. -VNA/VI