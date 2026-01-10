Le ministère de la Sécurité publique félicite le Parti lao pour le succès de son XIIᵉ Congrès national

Le général Vilay Lakhamfong (à droite), membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Comité central du PPRL pour le mandat 2026-2030, reçoit le vice-ministre vietnamien de la Sécurité publique, Le Quoc Hung. Photo : VNA

À l’occasion de sa participation à la délégation de l’envoyé spécial du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, venue féliciter le Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) pour le succès de son XIIᵉ Congrès national, le vice-ministre de la Sécurité publique, Le Quoc Hung, s’est rendu le 8 janvier à Vientiane pour présenter ses félicitations au général Vilay Lakhamfong, membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Comité central du PPRL pour le mandat 2026-2030.



Par ailleurs, le général de corps d’armée Le Quoc Hung, également membre du Comité central du PCV et président de l’Association d’amitié Vietnam–Laos au sein de la Police populaire, a félicité Vanthong Kongmani, membre du Comité central du PPRL, secrétaire et gouverneur de la province d’Attapeu, ancien vice-ministre de la Sécurité publique du Laos, élu membre du Secrétariat du Comité central ; Thongly Sisoulith, membre du Comité central du PPRL, premier secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse du PPRL et membre de l’Association d’amitié Laos - Vietnam ; ainsi que plusieurs dirigeants du ministère lao de la Sécurité publique élus membres du Comité central du PPRL.



Le Quoc Hung leur a transmis les félicitations de la Commission policière centrale, de la direction du ministère et de l’ensemble des forces de la Sécurité publique populaire du Vietnam.



Selon le général Vilay Lakhamfong, le ministère vietnamien de la Sécurité publique a été la première délégation internationale à venir présenter ses félicitations à l’occasion du succès du XIIᵉ Congrès national du PPRL, illustrant ainsi les liens étroits entre les forces de police des deux pays.



Il s’est engagé à mettre en œuvre efficacement les accords conclus entre les deux ministères afin d’approfondir la coopération bilatérale. – VNA/VI