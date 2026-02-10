Le ministère de la Santé renforce les contrôles de sécurité alimentaire avant le Têt

Le ministère de la Santé (MoH) a ordonné aux départements provincaux de la santé de renforcer les mesures de prévention des intoxications alimentaires avant les prochaines vacances du Nouvel An lunaire (Têt) et la saison festive du printemps 2026.

Dans une directive récemment signée par le vice-ministre de la Santé, Dô Xuân Tuyên, le MoH a indiqué que le nombre de cas d’intoxication alimentaire, de patients et de décès qui y sont liés a diminué en 2025 par rapport à 2024, grâce à l’amélioration des inspections et du contrôle. Cependant, plusieurs foyers importants ont été recensés dans des cuisines industrielles, des écoles, des repas pris à domicile, des restaurants et des stands de restauration de rue, certains cas mortels étant liés à des aliments contenant des toxines naturelles.

Ces intoxications sont associées à des champignons toxiques, des insectes, des plantes sauvages, des fruits de la forêt, et certains fruits de mer, ainsi qu’à des pratiques de transformation et de stockage inadéquates et à un faible respect des réglementations en matière de sécurité alimentaire.

Le MoH a demandé aux collectivités locales d’élaborer des plans de surveillance de la sécurité alimentaire fondés sur l’évaluation des risques, en mettant l’accent sur les produits à forte demande pendant le Têt et les fêtes à venir, ainsi que sur les risques saisonniers tels que les intoxications aux champignons au printemps et en été.

L’inspection et la surveillance seront renforcées dans les cuisines collectives des zones industrielles et des écoles, les services de restauration, les restaurants, les vendeurs de rue et les producteurs d’eau potable en bouteille ou conditionnée. Une attention particulière sera également portée aux services de restauration ambulants et aux grands rassemblements tels que les mariages et les fêtes communautaires.

Les établissements qui ne respectent pas les exigences en matière de sécurité alimentaire ou qui fonctionnent sans certificats valides seront suspendus. Les infractions et les sanctions seront rendues publiques afin d’avertir les consommateurs.

Le MoH a également appelé à une communication publique renforcée sur la sélection, la transformation et la conservation sûres des aliments, incitant la population à utiliser des produits d’origine clairement identifiée et à éviter les aliments périmés ou suspects.

Les autorités sanitaires locales ont reçu pour instruction de se tenir prêtes avec du personnel médical, des médicaments et du matériel afin de pouvoir intervenir rapidement en cas d’incident lié à la sécurité alimentaire et minimiser les pertes humaines. – VNA/VI