Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme lance sa stratégie de transformation numérique

Des touristes utilisent un kiosque interactif au temple öng Hoàng Muoi dans la province de Nghe An. Photo: VNA

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a promulgué la décision n° 4220/QĐ-BVHTTDL portant adoption de la Stratégie de transformation numérique du ministère pour la période 2025-2030.



La transformation numérique y est présentée comme une tendance inéluctable et un levier stratégique qui touche directement les citoyens, les entreprises et la communauté créative dans les domaines de la culture, du sport, du tourisme et de la famille. La stratégie met l’accent sur la construction d’une infrastructure numérique cohérente, le développement de bases de données spécialisées unifiées et la garantie de la sécurité de l’information, afin d’améliorer l’efficacité de la gestion étatique et la qualité des services publics.

D’ici 2030, le ministère ambitionne de mettre en place un gouvernement électronique au sein de l’appareil ministériel, évoluant progressivement vers un gouvernement numérique ; de moderniser les méthodes de gestion ; d’innover les modèles opérationnels des organisations et des entreprises ; et de développer une culture et une citoyenneté numériques. Il s’engage notamment à ce que 100 % des services publics éligibles soient disponibles en ligne et intégrés au Portail national des services publics.

La stratégie comprend deux phases. La première, entre 2025-2027, se concentre sur la création de la fondation, l’accélération de la transformation. Cette période est cruciale pour parfaire le cadre institutionnel, investir dans l'infrastructure technique, numériser les données essentielles et renforcer les compétences numériques de base du personnel et des citoyens.

La deuxième 2028-2030 vise l’intégration complète et de création de nouvelles valeurs à partir des technologies et des données numériques, marquant le passage d’une simple numérisation à une transformation numérique substantielle où les données deviennent un actif stratégique. -VNA/VI