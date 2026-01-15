Le ministère allemand de la Coopération économique salue le développement du Vietnam

La ministre allemande de la Coopération économique et du Développement (BMZ), Alabali Radovan. Photo: AP

Le Vietnam, ainsi que plusieurs autres pays partenaires du ministère allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), tels que le Brésil, l’Inde, l’Indonésie, le Mexique, le Pérou et l’Afrique du Sud, figure en bonne place dans le nouveau programme de réforme de la politique de développement annoncé par le BMZ.



Ce document de 26 pages, qui présente la coopération avec les économies émergentes, souligne que de nombreux pays partenaires du BMZ, dont le Vietnam, ont connu une forte croissance économique ces dernières années et décennies.



Ces économies à forte croissance sont de plus en plus intégrées à l’économie mondiale et représentent souvent d’importants marchés de consommation pour l’Allemagne et l’Europe. Ces pays sont également d’importants exportateurs, jouent un rôle central dans les chaînes de valeur mondiales et occupent désormais une place prépondérante sur les plans politique et géostratégique.



Le BMZ prévoit de renforcer sa coopération avec les économies émergentes. Ce plan souligne que l’engagement auprès de ces pays constitue une priorité essentielle, tant du point de vue géostratégique que de celui des politiques de développement, notamment face aux défis mondiaux tels que la protection du climat et une transition énergétique socialement et écologiquement juste.



Commentant la mention importante faite par le gouvernement allemand des réalisations du Vietnam dans un document de politique générale clé qui définit l’orientation future de sa politique de développement, le Dr Kambiz Ghawami, président du Service Universitaire Mondial (SUM) Allemagne, a qualifié cette mention de très significative.



S’adressant à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en Allemagne, il a déclaré que cela démontre que le Vietnam est reconnu comme un partenaire à part entière et figure parmi un groupe restreint de pays partenaires privilégiés du BMZ, aux côtés du Brésil, de l’Inde, de l’Indonésie, du Mexique, du Pérou et de l’Afrique du Sud, auxquels se verra accorder une importance stratégique à l’avenir.



Il a ajouté que cela reflète également une approche politique qui sert les intérêts du peuple vietnamien et promeut les relations multilatérales et l’ouverture des marchés dans un contexte de crises mondiales persistantes et de montée du protectionnisme.



Conformément au plan, le gouvernement allemand a décidé que la politique de développement ne peut plus se limiter à l’aide traditionnelle, mais doit être restructurée en une forme de coopération stratégique étroitement liée aux politiques étrangère, de sécurité et économique.



La réforme de la politique de développement de l’Allemagne marque un tournant, passant d’approches isolées et axées sur des projets à des partenariats stratégiques ciblés et à long terme. La coopération au développement n’est plus perçue comme une assistance charitable, mais comme un instrument essentiel pour préserver la paix, la sécurité et la prospérité partagée dans un monde de plus en plus interconnecté et exposé aux risques. – VNA/VI