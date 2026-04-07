Le Minh Hung élu Premier ministre pour le mandat 2026-2031

Dans l’après-midi du 7 avril, dans le cadre de la première session de l’Assemblée nationale de la 16e législature, les députés ont adopté à l’unanimité une résolution portant élection du Premier ministre pour le mandat 2026-2031, avec 495 voix pour sur 495 votants.

Le Premier ministre Le Minh Hung prête serment. Photo: VNA

Selon cette résolution, Le Minh Hung, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, chef de la Commission d’organisation du Comité central et député de la 16e législature, a été élu Premier ministre de la République socialiste du Vietnam pour la période 2026-2031.



Dès son élection, le nouveau Premier ministre a prêté serment. Devant le drapeau national, l’Assemblée nationale, les électeurs et l’ensemble du peuple vietnamien, Le Minh Hung a juré une fidélité absolue à la Patrie, au peuple et à la Constitution, s’engageant à accomplir pleinement les missions confiées par le Parti, l’État et le peuple.

Le Premier ministre Le Minh Hung prononce son discours d'investiture. Photo : VNA

Auparavant, l’Assemblée nationale avait adopté une résolution relative à l’organisation du gouvernement pour le mandat 2026-2031, ainsi que la liste des candidats au poste de Premier ministre, validée par vote électronique. L’élection s’est ensuite déroulée au scrutin secret.



Après l’annonce des résultats par la commission de dépouillement, Le Quang Manh, secrétaire général de l’Assemblée nationale et chef de son Bureau, a présenté le projet de résolution sur cette élection, ensuite adopté par les députés.



Né en 1970 dans la commune de Tu My, province de Ha Tinh, Le Minh Hung est titulaire d’un master en politiques publiques et d’une licence de français. Il possède également un niveau supérieur de formation politique.



Il est membre du Bureau politique des 13e et 14e mandats, secrétaire du Comité central du Parti pour les mêmes mandats, membre du Comité central des 12e, 13e et 14e mandats, et chef de la Commission d’organisation du Comité central. Il est également député des 15e et 16e législatures de l’Assemblée nationale. - VNA/VI