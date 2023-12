Le MIC lance une plateforme pour soutenir la gestion de la sécurité des systèmes d’information

Le ministère de l’Information et de la Communication (MIC) a officiellement inauguré jeudi 30 novembre une plateforme de soutien à la gestion pour assurer la sécurité des systèmes d’information par niveau, lors de la Journée de la cybersécurité au Vietnam.

Vue de la cérémonie de lancement de la plateforme de soutien à la gestion pour assurer la sécurité des systèmes d’information par niveau. Photo: VNA



Cette plateforme est construite par l’Autorité de la sécurité de l’information relevant du MIC pour aider les unités à répondre de manière proactive aux risques d’insécurité de l’information dans le cyberespace.Au lieu que chaque ministère, chaque secteur et chaque localité construise sa propre plateforme, cette plateforme centralisée peut être utilisée pour gérer le travail d’assurance de la sécurité des systèmes d’information par niveau. Les informations et données de chaque organe sont gérées de manière séparée et confidentielle.La naissance de la plateforme constitue un tournant dans les activités de transformation numérique en termes de gestion et d’assurance de la sécurité de l’information sur les réseaux en général et de la sécurité de l’information par niveau en particulier en vue de la transformation numérique de la gestion de la sécurité de l’information par niveau, a indiqué le vice-ministre de l’Information et de la Communication, Nguyên Huy Dung.Le MIC a fait savoir que les ministères, les secteurs et les localités se verront attribuer chacun un compte administrateur pour utiliser la plateforme, et chaque unité d’exploitation du système d’information, compte régulier pour constituer et gérer directement les dossiers de sécurité du système d’information par niveau.Selon l’Autorité de la sécurité de l’information, il existe actuellement plus de 456.690 adresses IP (Internet Protocol) au Vietnam situées dans un réseau infecté par un "botnet", un réseau d’ordinateurs malveillants au service de pirates informatiques ; seuls 63% des systèmes d’information des agences et organisations publiques ont leurs niveaux de sécurité approuvés. – VNA/VI