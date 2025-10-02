Le MEF élabore un projet de décret sur les experts étrangers dans l’éducation

Le ministère de l’Éducation et de la Formation

(MEF) prépare un décret visant à encadrer les étrangers travaillant comme cadres, enseignants, chercheurs scientifiques et personnels d’échange universitaire dans les établissements d’enseignement du Vietnam.

Selon le ministère, le nombre d’experts, d’enseignants et de scientifiques étrangers travaillant au Vietnam a fortement augmenté ces dernières années, contribuant à l’amélioration de la qualité de l’éducation et à la promotion de la recherche scientifique, du transfert de technologie et des échanges internationaux.

Cependant, le cadre juridique actuel ne prévoit qu’une réglementation générale concernant les travailleurs étrangers et manque de dispositions unifiées pour l’éducation, la recherche scientifique et les échanges universitaires. Cette situation a entraîné une application incohérente, créant des difficultés pour les établissements et entravant les efforts visant à attirer et à retenir l’expertise étrangère.

Le ministère a déclaré que le nouveau décret est essentiel à la mise en œuvre des orientations du Parti et des politiques de l’État visant à développer des ressources humaines de haute qualité et à accélérer l’intégration internationale dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la science et de la technologie.

Le décret vise à créer un cadre juridique transparent et cohérent pour l’emploi d’experts, d’enseignants et de scientifiques étrangers, tout en évitant les chevauchements avec d’autres réglementations.

Le projet de décret définit des exigences spécifiques pour les étrangers occupant des postes de direction dans les établissements d’enseignement, notamment en matière de qualifications, d’expérience professionnelle et de maîtrise de l’anglais. Il établit également des normes pour les personnes engagées dans l’enseignement, la recherche et les échanges universitaires.

Le ministère de l’Éducation et de la Formation sollicite actuellement les commentaires du public sur le projet via son portail d’information en ligne. – VNA/VI