Le mausolée du Président Hô Chi Minh rouvrira ses portes à partir du 2 août 2025

Le mausolée du Président Hô Chi Minh rouvrira ses portes au public à partir du 2 août 2025, à l'issue de sa période annuelle de maintenance, selon une annonce du Commandement du mausolée.

Les activités d'hommage au Président Hô Chi Minh reprendront alors à partir de cette date conformément au calendrier habituel. Auparavant, le mausolée avait été temporairement fermé pour sa maintenance périodique du 2 juin au 31 juillet 2025.

Le mausolée du Président Hô Chi Minh, un ouvrage de la volonté du Parti et de l'aspiration du peuple, un symbole de l'esprit d'union nationale, est bien plus qu'un monument : il constitue un lieu hautement symbolique, porteur de valeurs historiques, politiques et culturelles, et un lieu de recueillement et de transmission des traditions révolutionnaires pour les générations actuelles et futures du Vietnam. Le site accueille des millions de visiteurs chaque année. -VNA/VI