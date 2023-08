Le mausolée du président Hô Chi Minh rouvre aux visiteurs

Le mausolée du président Hô Chi Minh se trouve sur la place Ba Dinh où il a lu la déclaration d’indépendance du Vietnam en 1945. Photo: VNA

Le mausolée du président Hô Chi Minh à Hanoi a rouvert mardi 15 août au public après les travaux annuels.

Le comité de gestion du mausolée a déclaré que l’entretien régulier était terminé et que les activités d’hommage au président Hô Chi Minh avaient repris à partir du 15 août.

Selon le comité de gestion, au premier semestre 2023, le mausolée a accueilli près de 1,5 million de visiteurs venus rendre hommage au fondateur du Vietnam moderne, soit une multiplication par 2,8 en glissement annuel, dont plus de 131.000 étrangers.

Pendant ce temps, la zone des vestigese du président Hô Chi Minh au palais présidentiel a accueilli près de 2,2 millions de visiteurs et le musée Hô Chi Minh a accueilli près de 418.000 visiteurs, dont 20.000 étrangers.

Le 2 septembre 1969, le président Hô Chi Minh quittait ce monde. Forts de la vénération infinie pour le plus grand leader que la nation est portée, mais aussi pour satisfaire l’aspiration du peuple, le Parti et l’Etat ont décidé de momifier sa dépouille mortelle et de construire son mausolée.

Le mausolée de granit est devenu un monument important de la capitale vietnamienne et fait partie intégrante de l’histoire politique et sociale du Vietnam.