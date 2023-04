Le mausolée du Président Hô Chi Minh est ouvert aux visiteurs le 1er mai 2023

Le mausolée du Président Hô Chi Minh. Photo: VNA

Selon le Comité de gestion du mausolée du Président Hô Chi Minh, le mausolée est ouvert aux visiteurs le 1er mai 2023 de 7h30 à 10h.

Le 2 septembre 1969, le Président Hô Chi Minh quittait ce monde. Forts de la vénération infinie pour le plus grand leader que la nation est portée, mais aussi pour satisfaire l’aspiration du peuple, le Parti et l’État ont décidé de momifier sa dépouille mortelle et de construire son mausolée.

Le mausolée de granit est devenu un monument important de la capitale vietnamienne et fait partie intégrante de l’histoire politique et sociale du Vietnam.

Le monde entier connaît le Président Hô Chi Minh comme héros de l’indépendance nationale, éminent homme de culture, ou encore grand penseur, théoricien hors pair, grand poète de la nation, grand journaliste révolutionnaire, stratège génial et diplomate exemplaire.