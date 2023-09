Le mausolée du Président Ho Chi Minh accueille près de 33.000 visiteurs à l'occasion de la Fête nationale

Le mausolée du Président Ho Chi Minh à Hanoï a accueilli le 2 septembre 32.768 visiteurs, dont 635 étrangers, à l'occasion de la Fête nationale (2 septembre).

Des visiteurs font la queue pour rendre hommage au Président Ho Chi Minh dans son mausolée. Photo: VNA

Pour répondre à la demande des visiteurs, le Comité de gestion du mausolée du Président Ho Chi Minh a décidé d'augmenter l'horaire d'ouverture du mausolée le 2 septembre au matin.

Le Service du Tourisme de Hanoï et le Comité de gestion du mausol é e du Président Ho Chi Minh ont offert des cadeaux gratuits, comprenant chacun une miche de pain et une bouteille d'eau ou de lait, aux visiteurs au mausolée ce jour-là.



Lors des vacances de la Libération du Sud, de la Réunification nationale et de la Fête du travail 2023, soit du 29 avril au 1er mai, environ 52.250 visiteurs, dont 2.900 étrangers, sont venus rendre hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée.