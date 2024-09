Le Mausolée de Ho Chi Minh accueille plus de 30.500 visiteurs à l'occasion de la Fête nationale. Photo: VNA



Le Mausolée de Ho Chi Minh à Hanoï a accueilli 30.575 visiteurs, dont 231 étrangers, à l'occasion de la Fête nationale (2 septembre), selon son Comité de gestion.

Le Comité a travaillé en étroite collaboration avec le département de la sécurité publique de Hanoï et les agences, unités et autorités locales pour créer des conditions favorables pour que les citoyens et les touristes internationaux puissent visiter le Mausolée de manière pratique et sûre.

Le département du tourisme de Hanoï et le Comité de gestion du Mausolée ont offert de l'eau, du lait et des pâtisseries gratuitement à tous les visiteurs ce jour-là.

Le président Ho Chi Minh est né le 19 mai 1890 dans la commune de Kim Lien, district de Nam Dan, province de Nghe An. Il a consacré toute sa vie à la cause de la libération nationale, tout en luttant sans relâche pour la paix et le progrès dans le monde.

Il a mené la lutte pour l'indépendance nationale et a établi la République démocratique du Vietnam, aujourd'hui la République socialiste du Vietnam, en 1945.

Le président est décédé en 1969. Son corps a été embaumé et placé dans un cercueil de verre à l'intérieur du Mausolée en granit.

Le Mausolée est devenu un monument important de la capitale et fait partie intégrante de l'histoire politique et sociale du Vietnam.- VNA/VI