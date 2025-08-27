Le marché vietnamien du tourisme médical devrait peser 4 mds de dollars d’ici 2033

Le Vietnam devrait promouvoir son potentiel et ses atouts pour faire du tourisme médical un secteur économique de premier plan, contribuant ainsi à faire du pays un pôle régional de santé, selon un haut responsable du ministère de la Santé.



Le Vietnam réunit toutes les conditions pour devenir une destination touristique médicale attractive, a affirmé le vice-ministre de la Santé, Trân Van Thuân, lors d’une conférence nationale sur le tourisme médical et le développement durable, qui s’est tenue mardi 26 août à Lâm Dông, dans les Hauts Plateaux du Centre.



Le système hospitalier et les installations médicales du pays sont de plus en plus modernisés, tandis que de nombreuses techniques avancées, telles que les interventions cardiovasculaires, les interventions fœtales et la transplantation d’organes, ont affirmé la position professionnelle des médecins vietnamiens sur la scène médicale mondiale.

Le vice-ministre de la Santé, Trân Van Thuân, s’exprime lors de la conférence nationale sur le tourisme médical et le développement durable, à Lâm Dông, le 26 août. Photo: suckhoedoisong.vn

De plus, la riche et ancienne tradition vietnamienne de médecine orientale offre des produits thérapeutiques et de bien-être uniques que peu d’autres pays peuvent offrir. Des tarifs abordables, de magnifiques paysages naturels et la gentillesse de sa population sont d’autres atouts qui distinguent le secteur du tourisme médical vietnamien.



Pour concrétiser ce potentiel, le ministère de la Santé travaille en collaboration avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme à l’élaboration d’un plan pour le tourisme médical et des services de santé de haute qualité pour la période 2025-2030, visant à positionner le Vietnam comme un pôle régional de santé, a déclaré le vice-ministre Trân Van Thuân.



Le responsable a souligné que le secteur de la santé doit améliorer la qualité des services pour répondre aux normes internationales, créer des hôpitaux et des centres médicaux capables d’accueillir et de traiter les patients internationaux, et encourager chaque localité à créer ses propres produits de tourisme médical spécialisés. Ceux-ci peuvent inclure des centres de soins pour personnes âgées, des thérapies de médecine traditionnelle, des services de réadaptation et une intégration à l’écotourisme et au tourisme culturel.



Il a également souligné la nécessité d’améliorer les cadres politiques et juridiques, notamment un mécanisme de visa médical, des partenariats public-privé flexibles et une forte implication du secteur privé, conformément à la résolution n°68 du Politburo sur le développement du secteur privé.

Les professionnels de la santé vietnamienne sont appréciés pour leur expertise à l’échelle régionale et mondiale. Photo: VNA

Une stratégie de marque et de promotion moderne et unifiée pour le tourisme médical vietnamien doit également être mise en œuvre avec vigueur afin que le pays soit largement reconnu sur la scène mondiale du tourisme de santé.



La conférence a rassemblé près de 200 délégués des ministères et départements concernés, des hôpitaux publics et du secteur médical privé.



Selon les rapports, le marché mondial du tourisme médical a atteint 100 milliards de dollars en 2024, avec un taux de croissance annuel de 15% à 25%. Au Vietnam, ce marché était évalué à environ 700 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre près de 4 milliards de dollars d’ici 2033, avec un taux de croissance annuel moyen de 18%. Ces chiffres soulignent l’énorme potentiel du Vietnam et ses opportunités de croissance dans ce domaine. – VNA/VI