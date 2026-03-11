Le marché intérieur, nouveau pilier de la croissance vietnamienne face aux chocs mondiaux

Une chaîne de production de pointe à l’intérieur d’une unité de transformation avicole. Photo: VNA

Dans un contexte de fortes incertitudes économiques mondiales, marqué par les tensions géopolitiques, les perturbations des chaînes d’approvisionnement et le ralentissement de la demande commerciale, le rôle du marché intérieur vietnamien devient de plus en plus crucial. Avec une population de plus de 100 millions d’habitants et une contribution d’environ 60 à 62 % au produit intérieur brut (PIB), la consommation domestique n’est plus seulement un amortisseur face aux difficultés de l’exportation : elle devient un pilier stratégique pour maintenir une croissance économique durable.



Les tensions au Moyen-Orient et les fluctuations du marché énergétique mondial accentuent les pressions sur les coûts logistiques et les prix des matières premières, créant de nouveaux défis pour les entreprises exportatrices vietnamiennes. Dans ce contexte, le renforcement du marché intérieur apparaît comme une solution durable permettant aux entreprises de stabiliser leur production, de préserver leurs flux financiers et de pérenniser leur croissance.



Le gouvernement vietnamien s’est fixé pour objectif d’augmenter de 13 à 15 % le total des ventes au détail et des recettes des services de consommation en 2026, traduisant sa volonté de repositionner la consommation intérieure comme moteur majeur de la croissance, aux côtés de l’investissement et des exportations.



Selon le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Sinh Nhat Tan, ces dernières années, alors que l’économie mondiale a été confrontée à une succession de chocs tels que la pandémie de COVID-19, le conflit Russie–Ukraine ou encore les tensions commerciales mondiales, le marché intérieur a confirmé son rôle de pilier stabilisateur de l’économie. Le marché domestique représente non seulement un vaste potentiel de développement, mais aussi un moteur stratégique pour la période à venir, a-t-il souligné.



Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, plusieurs mesures sont en cours de mise en œuvre afin de stimuler la demande et de moderniser le marché intérieur, notamment l’organisation de programmes promotionnels nationaux et le renforcement de la surveillance du marché.



Les autorités accélèrent également le développement du commerce électronique, considéré comme un nouveau moteur de croissance. Le plan de développement du commerce électronique pour la période 2026-2030 prévoit d’accompagner les entreprises dans leur transition numérique, de promouvoir les "vitrines numériques des produits vietnamiens" et d’encourager l’application de technologies telles que l’intelligence artificielle, les mégadonnées ou la blockchain afin d’optimiser les chaînes d’approvisionnement et d’accroître la transparence des informations sur les produits.



Parallèlement, l’extension des réseaux de distribution modernes – supermarchés, magasins de proximité et centres commerciaux – ainsi que la modernisation des marchés traditionnels constituent un autre axe prioritaire pour faciliter l’accès des produits vietnamiens aux consommateurs.



Pour de nombreuses entreprises, le retour vers le marché intérieur devient une orientation stratégique dans un contexte d’incertitudes sur les marchés extérieurs. Toutefois, les acteurs économiques soulignent la nécessité de renforcer la lutte contre la contrefaçon, la fraude commerciale et les produits d’origine douteuse, notamment sur les plateformes de commerce électronique, afin de garantir un environnement concurrentiel équitable.



À plus long terme, la confiance des consommateurs demeure un facteur déterminant. La transparence des informations et la traçabilité des produits devraient devenir des standards du marché domestique, favorisant la consolidation des marques vietnamiennes et stimulant la consommation.



Dans un environnement international encore volatil, le marché intérieur apparaît ainsi non seulement comme un rempart face aux chocs extérieurs, mais aussi comme un fondement pour renforcer l’autonomie et l’équilibre du modèle de croissance du Vietnam.



Doté d’un vaste potentiel, porté par l’essor de la classe moyenne et la transformation rapide des systèmes de distribution, le marché domestique vietnamien pourrait devenir – si les politiques sont mises en œuvre de manière cohérente et si la compétitivité des entreprises s’améliore – l’un des moteurs clés de la croissance économique dans les années à venir. -VNA/VI