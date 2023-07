Le marché Halal recèle un important potentiel à exploiter pour les entreprises vietnamiennes

L'industrie Halal qui fournit des produits et services conformes aux normes musulmanes en général, et plus particulièrement l'alimentation Halal, disposent d'un énorme potentiel de croissance.

Cependant, au Vietnam, il n'y a pas encore beaucoup d'entreprises qui ont su tirer parti de cette opportunité pour renforcer leurs exportations. Cette remarque a été faite lors d'un séminaire sur le marché Halal, organisé conjointement le 13 juillet par l'Association des entreprises de Hô Chi Minh-Ville, l'Association de l'alimentation et des produits alimentaires de Hô Chi Minh-Ville et le Centre de promotion du commerce et de l'investissement de Hô Chi Minh-Ville.

Selon Nguyen Tuan, directeur adjoint du Centre de promotion du commerce et de l'investissement de Hô Chi Minh-Ville, le marché des aliments Halal pour les musulmans dans le monde sert actuellement environ 2 milliards de personnes. L'échelle de l'économie Halal mondiale a atteint 7.000 milliards de dollars en 2022 et environ 10.000 milliards de dollars sont prévus avant 2028.

Malgré la forte capacité d'exportation des produits agricoles et aquatiques du Vietnam et sa proximité géographique avec de grands marchés de consommation de produits Halal, les activités d'import-export de produits alimentaires des entreprises vietnamiennes sur le marché Halal sont encore confrontées à de nombreuses limitations.

En réalité, le Vietnam est considéré comme une adresse fiable dans la production alimentaire. La condition la plus importante est que les pays et les entreprises prennent conscience de l'importance et de la contribution potentielle de l'industrie Halal aux revenus du pays, a partagé Wong Chia Chiann, consule générale de Malaisie à Hô Chi Minh-Ville.

Panorama du séminaire. Photo: VNA



Selon Ly Thi Kim Chi, présidente de l'Association de l'alimentation et des produits alimentaires de Hô Chi Minh-Ville, la coopération commerciale avec la Malaisie dans la transformation et l'exportation d'aliments Halal aidera le Vietnam non seulement à exploiter le marché malaisien, mais également à développer ses exportations vers des pays musulmans et pénétrer le marché Halal mondial.

Afin d'exploiter efficacement le marché Halal, le Vietnam doit développer sa propre norme de certification, tout en promouvant la coopération avec des partenaires expérimentés, a suggéré Wong Chia Chiann. Elle a également déclaré que la Malaisie était prête à partager ses expériences avec des entreprises vietnamiennes du secteur. -VNA/VI