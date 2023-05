Le marché du travail au deuxième trimestre : création de 150.000 nouveaux emplois

Selon les prévisions du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, 150.000 nouveaux emplois seraient créés au deuxième trimestre.



Sur ce chiffre, ce serait le secteur de la fabrication de produits électroniques et optiques qui serait le mieux représenté, avec 28.200 emplois, suivi de ceux de l'agroalimentaire et des boissons.



Selon ce ministère, le marché du travail continue d'être confronté à des défis. Les données de l’Office général des statistiques ont montré qu'au premier trimestre, près de 149.000 personnes avaient perdu leur emploi.

Photo: VNA



Selon des experts, pour faire face aux difficultés, il est nécessaire aux travailleurs d’améliorer leurs compétences. Les organes concernés, les centres de formation professionnelle doivent coopérer avec les entreprises dans la formation et l’amélioration du savoir-faire des travailleurs.



En vue de relancer le marché du travail, il est nécessaire de développer des ressources humaines de qualité, de connaître exactement les besoins du marché de travail par secteurs. -VNA/VI