Le marché du Halal présente de nombreuses opportunités pour les exportations vietnamiennes

Le marché du Halal vaut plusieurs milliards de dollars mais est encore très nouveau pour les entreprises vietnamiennes.

Selon les statistiques, seulement environ 1.000 entreprises vietnamiennes ont obtenu un certificat pour exporter des produits sur le marché mondial du Halal. Comme les normes Halal sont très strictes, le Vietnam y exporte principalement des produits agricoles et des matières premières pour certaines industries. Le Vietnam occupe donc une position encore modeste parmi les fournisseurs de produits sur le marché du Halal.

Pour exporter des produits alimentaires et agricoles vers le marché du Halal, les entreprises doivent disposer d’un certificat Halal. Actuellement, les certifications Halal sont très diverses, avec des exigences uniques pour chaque marché. En outre, les entreprises vietnamiennes ne comprennent pas grand-chose à la culture de consommation des pays musulmans.

Le Chau Hai Vu, consultant en qualité des aliments halal, conseille aux entreprises d’investir dans les études et recherches pour avoir une compréhension approfondie des tendances du marché.

Tran Trong Kim, conseiller au commerce du Vietnam en Arabie Saoudite, recommande également aux entreprises d'étudier le marché et les réglementations du pays hôte en matière de gestion de la qualité et d'hygiène alimentaires. En outre, il leur conseille d’envoyer des produits pour les exposer aux Offices du Commerce et aux ambassades du Vietnam dans les pays musulmans, et de rejoindre des missions commerciales pour nouer directement des liens avec des partenaires.

Actuellement, le ministère de l'Industrie et du Commerce développe un projet visant à soutenir les producteurs et les exportateurs de produits Halal afin d’en promouvoir les exportations.

Le professeur agrégé et docteur Nguyen Thuong Lang de l’Université nationale d'économie estime qu'avec sa stratégie de développement du commerce extérieur, le Vietnam devrait se concentrer sur l'exploitation efficace et à long terme du marché du Halal.

Selon lui, dans les temps à venir, les organes compétents devront donner des instructions plus spécifiques aux entreprises. Il est également nécessaire de renforcer les négociations pour signer des accords de libre-échange avec les pays du marché du Halal afin de favoriser l’accès des entreprises vietnamiennes. Pour les entreprises, il est important de créer des sites web pour présenter leurs produits et rechercher des partenaires fiables dans les langues locales...

