Le marché des décors et cadeaux de Noël s'anime à Hanoï

Moins de deux semaines avant Noël, les préparations battent leur plein. Les marchés et autres boutiques proposent de belles décorations.

Le soir, les magasins dans les rues Hang Ma, Luong Van Can, Hang Bo, Cha Ca..., au Vieux Quartier de Hanoï, s'illuminent avec une variété d’objets déco tels que sapins de Noël, guirlandes, rennes, lumières clignotantes, couronnes de laurier, cordes à neige, cannes de bonbon, vêtements et chapeaux du Père Noël, accessoires pour les cheveux, etc.

Le sapin est toujours l’un des articles les plus convoités. Il est disponible en dizaines de types : couverts de neige, décorés de guirlandes lumineuses, avec des feuilles de couleurs diverses... A côté des habituels sapins en plastique, les commerçants ont importé des sapins frais, chacun coûtant de centaines de milliers dongs à deux millions de dongs selon la taille.

Les nœuds papillons géants en velours figurent parmi les objets de décoration à la tendance de cette année. Leur prix varie de 100.000 à un million de dongs selon la taille, a déclaré Bui Kim Son, propriétaire d’une boutique à la rue Hang Ma.

Le nombre d’acheteurs connaît une croissance de plus de 20% par rapport à l’année dernière et continue à augmenter d’ici le jour de Noël, a fait part Nguyen Ngoc Han, propriétaire d’une autre boutique à la rue Hang Ma.

Les cadeaux et objets de Noël se vendent également bien sur les sites d’e-commerce tels que Lazada, Shopee ou les réseaux sociaux Facebook, Zalo, avec des prix raisonnables et des services de délivrance à domicile. -VNA/VI