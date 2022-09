Le marché de détail vietnamien séduit les "géants" des smartphones

Au deuxième trimestre 2022, le Vietnam était l'un des marchés d'Apple avec les meilleurs résultats commerciaux dans le monde.

Photo d'illustration: VTC

Le Vietnam apporte une contribution de plus en plus importante à la chaîne d'approvisionnement mondiale. En plus d'être un nouveau "lieu de production" du monde, le pays est progressivement considéré comme un marché clé de nombreuses grandes entreprises technologiques, Apple, Samsung ou Xiaomi... L'attrait d'un marché de près de 100 millions de personnes rend ces "géants" incapables de résister à son attrait.

Au deuxième trimestre 2022, le Vietnam était l'un des marchés d'Apple avec les meilleurs résultats commerciaux dans le monde. Il n'est donc pas difficile de comprendre pourquoi Apple s'intéresse de plus en plus à ce marché.

Selon Counterpoint Research, la part de marché d'Apple au Vietnam est passée de moins de 2% au 1er trimestre 2020 à 9,8% au 1er trimestre 2022. Au 2e trimestre de cette année, Apple a enregistré une croissance élevée de 115% par rapport à la même période de l'année dernière, car les utilisateurs vietnamiens préfèrent toujours les appareils haut de gamme.

Nguyen The Kha, de la FPT Digital Retail JSC, a déclaré: "Nous avons enregistré une croissance continue au cours de ces 3 dernières années, notamment en 2022 où les ventes d'iPhone ont doublé. Avec une telle croissance, le Vietnam est reconnu par Apple comme le marché dominant dans la région mais aussi au niveau mondial".

Le marché de détail vietnamien est également un terreau fertile pour de nombreuses autres marques de téléphones mobiles. Le dernier rapport de Canalys montre qu'au deuxième trimestre de cette année, les Vietnamiens ont acheté plus de 34.000 téléphones chaque jour.

Parmi les 3,1 millions de smartphones vendus, Samsung reste la marque leader avec 41% des parts de marché, suivi par Oppo. Xiaomi et Apple se partagent les 3e et 4e places.

Patrick Chou, directeur général de Xiaomi Vietnam, a déclaré: "Le Vietnam est l'un des marchés clés de Xiaomi en Asie du Sud-Est pour les appareils intelligents, en particulier smartphones, tout cela grâce à la croissance rapide des réseaux et de l'infrastructure de l'Internet des objets (Internet of Things -IoT) ces dernières années."

Selon les données publiées par Statista, le Vietnam se classe au 10e rang mondial en termes de possession de smartphones, avec plus de 61 millions d'appareils vendus. Selon les experts, la demande de smartphones au Vietnam va augmenter dans un futur proche.- CPV/VNA/VI