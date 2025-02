Le marathon nocturne de Hô Chi Minh-Ville fait le plein

Le marathon VPBank VnExpress de Hô Chi Minh-Ville a été inauguré le 21 février, attirant un nombre sans précédent de 12.000 coureurs venus de 50 pays et territoires.

L’événement, dont la course débutera officiellement le 23 février, marque l’ouverture de la saison 2025 du marathon VnExpress et commémore le 50e anniversaire de la la réunification du Vietnam (30 avril 1975 - 2025).

Il met en vedette une équipe d’athlètes d’élite, dont trois marathoniens de moins de 2:30 d’Afrique qui rivaliseront avec les champions vietnamiens comme Dan Quyêt, Huynh Anh Khôi, Truong Van Tâm, Hông Lê, Trà Giang et My Duyên.

Le directeur adjoint du département municipal de la culture et des sports, Nguyên Nam Nhân, a déclaré que la troisième édition à Hô Chi Minh-Ville démontre l’attrait croissant du tournoi, compte tenu du record d’inscription de 12.000 participants, dont 600 coureurs internationaux.

Au départ de la rue Truong Dinh, les coureurs parcourront un itinéraire pittoresque passant par des sites emblématiques tels que le parc Tao Dàn, le palais de

l’Indépendance, la cathédrale Notre-Dame et le quai Bach Dang, avant de franchir la ligne d’arrivée sur la rue Lê Duân.

Les quatre distances du parcours de 5 km, 10 km, 21 km et 42 km ont été certifiées par l’Association of International Marathons and Distance Races. Les temps enregistrés dans cette course peuvent être utilisés pour qualifier les coureurs pour des marathons internationaux prestigieux, notamment Chicago, Tokyo et Boston.

Les participants peuvent contribuer aux efforts de plantation d’arbres en faisant un don de 30.000 dôngs (1,18 dollar) et en plaçant leur dossard sur le mur de la forêt de prospérité à la ligne d’arrivée. Tous les bénéfices seront versés au fonds TreeBank, qui finance des initiatives de plantation d’arbres dans les provinces de Tây Ninh et Thanh Hoa.

Le directeur sud de la division des clients particuliers de VPBank, Trân Phong Lanh, a déclaré qu’au-delà de la promotion de la forme physique, ce marathon vise à stimuler l’économie nocturne de Hô Chi Minh-Ville et à faire de la course à pied une activité culturelle, sportive et touristique distincte, renforçant ainsi l’attrait de la ville pour les visiteurs nationaux et internationaux. – VNA