Le Marathon international de Dà Nang 2026 attire près de 9.000 coureurs

Lors de la cérémonie d'ouverture du Marathon international de Dà Nang 2026. Photo : VNA

Le Marathon international de Dà Nang 2026 a officiellement débuté vendredi 20 mars, attirant près de 9.000 coureurs vietnamiens et étrangers.



Lors de la cérémonie d’ouverture, le directeur adjoint du Département municipal de la Culture, des Sports et du Tourisme, Tao Viêt Hai, a déclaré qu’après plus d’une décennie, le tournoi s’était imposé comme l’une des courses phares de la région, avec un parcours largement considéré comme l’un des plus pittoresques d’Asie.



L’événement promeut non seulement une culture du sport et du bien-être, mais contribue également à mettre en valeur Dà Nang comme une ville dynamique et accueillante dotée d’un fort potentiel touristique, a déclaré le responsable.



Près de 3.200 coureurs internationaux participent à la course de cette année, soit une augmentation de 18% par rapport à 2025, ce qui fait du marathon du Vietnam le plus important en termes de participation mondiale en 13 ans d’histoire.



Des athlètes internationaux de haut niveau tels que Saito Takuya et Ritsuro Adachi du Japon, et Richard Pfaller d’Allemagne, concourront aux côtés d’élites vietnamiennes telles que Pham Thi Binh, Thai Thi Kim Ngân, Nguyên Thi Trà Giang et Triêu Thi Binh.



Les courses principales, le marathon et le semi-marathon, débuteront respectivement à 3h et 4h30 le 22 mars, suivies de la course de 5 km à 6h.



Cette édition devrait générer environ 142 milliards de dôngs (5,4 millions de dollars) pour l’économie de la ville, dont 5,1 millions de dollars provenant des participants internationaux. Ce montant inclut les dépenses d’hébergement, de restauration et de transport aérien, mais exclut les dépenses annexes telles que le shopping et les services touristiques.



Organisé chaque année depuis 2013, le marathon continue de jouer un rôle essentiel en associant sport et tourisme et en contribuant à la croissance économique locale.



L’année dernière, les Huynh Anh Khoi a remporté chez les hommes l’épreuve de 42km du marathon en 2h33’55”, tandis que Pham Thi Binh, membre de l’équipe nationale, a décroché la victoire chez les femmes en 3h01’57”.



Le Marathon international de Dà Nang a été le premier marathon vietnamien certifié par l’Association internationale des fédérations d’athlétisme (IAAF) et l’Association des marathons et courses de distance internationaux (AIMS). – VNA/VI