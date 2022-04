Le marathon impérial de Huê 2022 attire 4.700 sportifs

Le marathon impérial de Huê 2022, organisé par le journal électronique VnExpress, a débuté dimanche 10 avril.

Plus de 4.700 sportifs venus de l’ensemble du pays y concourent sur des distances de 42 km, 21 km, 10km et 5 km, entre les monuments les plus emblématiques et les plus beaux paysages de l’ancienne capitale.

L’un des points forts du prix VnExpress Marathon Imperial Hueê est que les coureurs participant aux 5 km emprunteront la Rue du 23 Août devant la porte Ngo Môn et le pavillon Ngu Phung (Cinq Phénix), deux bâtiments considérés comme l’un des symboles de la citadelle impériale de Hue.

Située sur la rue Le Loi au bord de la rivière des Parfums, le lycée Quôc Hoc sera également un point d’accueil des coureurs participant aux 42 km et 21 km.

Le lycée Quôc Hoc a été construit sous le règne du roi Thanh Thai en 1896. Ce fut le lycée franco-vietnamien de toute l’Indochine et le premier lycée de Huê.

Selon le comité organisateur, les performances enregistrées lors de ce marathon pourront être utilisées par les participants qui souhaitent s’inscrire aux grands marathons du monde, tels que ceux de Boston, de Chicago ou de New York.