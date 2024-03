Le magazine Eurasia souhaite publier plus d'articles sur les réalisations du Vietnam

L'ambassadrice du Vietnam en Hongrie, Nguyen Thi Bich Thao et le Dr Levente Horvath, directeur fondateur du Centre Eurasia et rédacteur en chef du magazine Eurasia, relevant de l'Université John von Neumann. Photo: VNA

Le magazine Eurasia veut transmettre plus d'informations sur les réalisations du Vietnam en matière d'innovation et de développement, a déclaré son rédacteur en chef, le Dr Levente Horvath lors d'une récente rencontre avec l'ambassadrice du Vietnam en Hongrie, Nguyen Thi Bich Thao.

Le Dr Levente Horvath, également directeur fondateur du Centre Eurasia de l'Université John von Neumann, a exprimé ses remerciements pour la coopération entre l'ambassade et le magazine ces derniers temps, en particulier pour l'interview exclusive de l'ambassadrice vietnamienne publiée dans le dernier numéro du magazine Eurasia sur le partenariat intégral entre le Vietnam et la Hongrie, à l'occasion de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh à Budapest en janvier dernier.

Il a exprimé son souhait que les deux parties continuent de coopérer plus étroitement sur des aspects tels que le renforcement de la coopération éducative entre l'Université John von Neumann et celles vietnamiennes.



Pour sa part, l'ambassadrice Nguyen Thi Bich Thao a exprimé sa volonté de fournir des informations actualisées sur la situation de développement du Vietnam à un large éventail de lecteurs hongrois, dans le but de créer des liens plus étroits, de combler le fossé culturel et d'instaurer la confiance, contribuant ainsi à promouvoir le développement économique, le commerce, le tourisme et le travail... entre les deux peuples.

Selon elle, les deux pays célébreront le 75e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques en 2025. De nombreuses activités d'échange culturel, économique, commercial, et des délégations à tous les niveaux seront organisés.

En réponse, le Dr Levente Horvath a exprimé sa joie de pouvoir consacrer un numéro distinct à la commémoration du 75e anniversaire des relations Vietnam-Hongrie (1950-2025). -VNA/VI