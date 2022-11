Le livre francophone a son espace à Can Tho

Le 29 novembre a eu lieu la cérémonie d’inauguration de l’Espace du livre francophone à Can Tho. L’événement a été organisé par la Bibliothèque nationale du Vietnam, de concert avec l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Kaloyan Kolev, spécialiste de programme à la Représentation régionale de l’OIF en Asie-Pacifique, a indiqué que le projet « l’Espace du livre francophone » s'inscrivait dans le cadre des programmes d'appui à la production et la diffusion de connaissances en langue française et d'accès aux savoirs et aux contenus culturels, réalisés par la Direction de la langue française et de la diversité des cultures francophones (DLC) de l’OIF.

Photo : VNA

Le projet d’établir des Espaces du livre francophone est mis en œuvre de 2020 à 2022 à Hanoï et dans 8 villes et provinces du Vietnam que sont Hai Phong, Quang Ninh (Nord), Nghê An, Khánh Hoà (Centre), Lâm Dông (Hauts Plateaux du Centre), Bên Tre, Binh Duong et Cân Tho (Sud).

Cela permet aux lecteurs francophones d’avoir accès aux différentes cultures des pays francophones à travers des livres sélectionnés. Près de 10.000 livres d'auteurs francophones contribuent à accroître la source documentaire des bibliothèques bénéficiaires.

Selon Nguyen Minh Tuan, directeur du Service municipal de la culture, des sports et du tourisme de Can Tho, l’Espace du livre francophone, créé grâce à l’aide de l’OIF, compte 727 ouvrages dont la moitié portant sur les sciences appliquées, exactes et sociales, les arts, l’agriculture, l’économie, la linguistique, la littérature, la médecine et le sport, le reste étant des livres pour enfants.

On peut citer notamment « Le corps de ma mère » de Fawazia Zouari, « La Théo des fleuves » de Jean-Marc Turine, lauréat du Prix des cinq continents de l’OIF ; ou des bandes dessinées prisées des enfants comme « Les Schtroumpfs », « Spirou et Fantasio », « Une aventure d'Astérix »…, entre autres.

La ville de Can Tho a été le lieu d’organisation de nombreuses activités marquantes de la communauté francophone telles que la fête de la francophonie dans le delta du Mékong (2015, 2019), la coopération en formation francophone, la remise de bourses franco-vietnamiennes, des séminaires sur l’emploi dans le milieu francophone,…-VNA/VI