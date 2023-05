Le livre du leader du PCV sur le socialisme publié en sept langues étrangères

Livre intitulée « Mot so van de ly luan va thuc tien ve chu nghia xa hoi va con duong di len chu nghia xa hoi o Viet Nam » (grossièrement traduit par « Quelques questions théoriques et pratiques sur le socialisme et le voie vers le socialisme au Vietnam ») du Secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong. Photo : VNA

Les nouvelles versions en sept langues étrangères du livre "Théorie et pratique du socialisme au Vietnam" du Secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong ont fait leurs débuts lors d'une cérémonie le 19 mai à Hanoï.La version vietnamienne du livre, intitulée « Mot so van de ly luan va thuc tien ve chu nghia xa hoi va con duong di len chu nghia xa hoi o Viet Nam » (grossièrement traduit par « Quelques questions théoriques et pratiques sur le socialisme et le voie vers le socialisme au Vietnam »), a été lancé à l'occasion du 92e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février 1930 - 2022).En tant que l'une des publications les plus influentes du leader du Parti, il rassemble ses 29 articles et discours exceptionnels, visant à aider les cadres, les membres du Parti et le peuple à avoir un aperçu du socialisme et de la voie vers le socialisme au Vietnam afin de promouvoir le consensus dans la société et mettre en jeu la grande union nationale pour atteindre les objectifs stratégiques fixés par le Parti, feu le Président Ho Chi Minh, et le peuple.Près de 30.000 exemplaires de la version vietnamienne ont été publiés à ce jour.Le livre a également attiré l'attention des chercheurs, des universitaires et des lecteurs d'autres pays. Compte tenu de cela, il a été traduit et publié en langues étrangères, d'abord en anglais, chinois, lao, russe, français, espagnol et néerlandais, pour présenter les points de vue, les lignes directrices et les politiques du Parti et de l'État vietnamiens sur le socialisme et la voie vers le socialisme du Vietnam dans le monde et aider les amis internationaux et les Vietnamiens d'outre-mer à comprendre mieux sur le pays, les gens, la culture, l’œuvre de Renouveau et le développement du pays.Lors de cet événement, Nguyen Trong Nghia, secrétaire du Comité central du Parti, président de la Commission de l'information et de l'éducation du Comité central du Parti et chef du comité directeur pour l'information pour l’étranger, a fait l'éloge de la traduction et de la publication du livre dans le sept langues étrangères par la Maison d'édition politique nationale Su that (Vérité).Il a également apprécié les efforts des experts réputés et des traducteurs des ministères et des agences, ainsi que des experts étrangers qui ont de bonnes connaissances en sciences politiques et ont été invités à vérifier les traductions.Le responsable a demandé à la Maison d'édition de se coordonner avec les agences compétentes pour évaluer l'intérêt des autres pays pour le livre afin de proposer la traduction dans d'autres langues étrangères.Nguyen Trong Nghia a également exprimé son espoir que les organes diplomatiques étrangères au Vietnam aideront le livre à atteindre les lecteurs dans leurs pays.Plus de 11.000 exemplaires du livre en sept langues étrangères ont été publiés et seront fournis aux agences et organisations diplomatiques tant au pays qu'à l'étranger.