Le livre du chef du Parti sur le développement de la culture vietnamienne est popularisé dans l'armée

Conférence pour vulgariser le contenu du livre sur l’édification et le développement d'une culture vietnamienne avancée et riche en identité nationale, rédigé par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong. Photo: VNA

Le Comité permanent de la Commission militaire centrale a tenu le 4 juillet à Hanoï une conférence pour vulgariser le contenu du livre sur l’édification et le développement d'une culture vietnamienne avancée et riche en identité nationale, rédigé par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong.

L'événement a été présidé par le général d’armée Phan Van Giang, membre du Bureau politique, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale et ministre de la Défense.

Il visait à aider les participants à saisir les points fondamentaux du livre et à les appliquer selon leurs conditions et tâches.

Informant les participants du processus de rédaction du livre, le professeur associé et docteur Vu Trong Lam, directeur et rédacteur en chef de la maison d'édition "Politique nationale-Vérité", a déclaré que l'édition du livre avait commencé en mars 2023, ajoutant qu'il avait été publié le 21 juin 2024, à l'occasion du 99e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne.

Le livre de 928 pages est un recueil de 92 écrits, discours, allocutions, extraits d'interviews et lettres du chef du Parti, le plus ancien remontant à 1968. Le contenu reflète sa grande attention pour l’édification, la préservation et le développement de la culture vietnamienne avec des éléments traditionnels et modernes, la promotion des atouts du peuple et de la culture vietnamiens dans la construction d'une nation prospère et heureuse.., a-t-il déclaré.

Le livre comporte trois parties, la première comprenant 19 discours et articles du chef du Parti lors de nombreuses conférences et réunions importantes. La deuxième comprend 73 discours, articles et lettres écrits par Nguyen Phu Trong sur la culture et le processus d’édification et de développement des agences culturelles. La troisième contient 32 articles et interviews de responsables, de membres du Parti et de personnes soulignant leur processus d'étude et de la mise en œuvre des orientations et politiques du Parti, ainsi que des directives du secrétaire général du PCV dans ce secteur.

Le livre comprend également plus de 90 photos documentaires capturant des moments du chef du Parti lors d'activités culturelles, de visites de travail dans des localités et des unités du secteur culturel, et de rencontres avec des artistes et des intellectuels à travers le pays… -VNA/VI